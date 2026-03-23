La gata revolcada: Coordinadores, Defensores, Liderazgos, y Perfiles

TRÓPICO DE CÁNCER/ JESÚS COLLADO MARTÍNEZ

Por Jesús Collado Martínez

Trópico de Cáncer/Expreso Tamaulipas

23 de marzo de 2025

“Es la misma gata pero revolcada”

Refrán popular de México

El plazo se cumplió y la Presidenta Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una Iniciativa de Reforma Electoral que no fue aprobada porque los aliados de Morena, el Partido del Trabajo PT y el Partido Verde PVEM, sumaron sus votos a los de la derecha partidista PAN, PRI, y MC para impedir que se estableciera una nueva forma de elegir a los diputados federales y senadores, de tal manera que las próximas elecciones se llevarán a cabo de la misma forma y con las mismas reglas que en 2018, en 2021, y en 2024.

En las elecciones de junio de 2027 se elegirán a 17 gobernadores de los estados de Aguascalientes (PAN), Baja California (Morena), Baja California Sur (Morena), Campeche (Morena), Chihuahua (PAN), Colima (Morena), Guerrero (Morena), Michoacán (Morena), Nayarit (Morena), Nuevo León (MC), Querétaro (PAN), Quintana Roo (Morena), San Luis Potosí (PVEM), Sinaloa (Morena), Sonora (Morena), Tlaxcala (Morena) y Zacatecas (Morena), a los 500 diputados al Congreso de la Unión, a los diputados a las legislaturas de 30 congresos estatales y del Congreso de la Ciudad de México, y a 680 presidentes municipales.

En consecuencia los partidos políticos han iniciado desde ahora sus procesos internos de preselección o selección de quienes serán sus candidatos en el proceso electoral 2027 que iniciará en la primera semana de septiembre del presente año, para ello han anunciado que acudirán, en el caso de los más grandes como Morena, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, al uso de las encuestas para decidir quiénes asumirán la representación de sus partidos en los comicios, por lo que los resultados y los personajes se conocerán a mas tardar en agosto de este año.

A los favorecidos por las encuestas sus partidos les extenderán nombramientos como Coordinadores de la Defensa de la Transformación en el caso de Morena, el PRI los llamará Defensores de México, los del PAN serán Perfiles Ciudadanos, Movimiento Ciudadano dirá que son Perfiles y Liderazgos Territoriales, el PT Comisionados Políticos y Coordinadores de Defensa de la Cuarta Transformación, en el caso del PVEM los denominará Cartas, Perfiles o Coordinadores de la Cuarta Transformación. Estas designaciones les permitirán llevar a cabo diversas tareas que les darán visibilidad ante los militantes de su partido y los electores en los estados, municipios, distritos electorales y distritos locales en los que contenderán.

Mediante estos mecanismos los partidos políticos han encontrado la manera de abrir, en los hechos, el proceso electoral a un ejercicio más libre que permite a los ciudadanos el conocimiento más amplio y detallado de los antecedentes, la preparación y el desempeño de quienes aspiran a ser electos. Nadie reclamará que se cometen actos anticipados de campaña porque en la practica todos estarán haciendo lo mismo y en el mismo periodo. Todos ellos serán registrados en el tiempo y la forma señalados por la ley electoral como precandidatos y candidatos a gobernador, diputados federales, presidentes municipales y diputados a los congresos de los estados y tendrán derecho a hacer precampaña y campaña en los plazos y la forma establecidos en la legislación electoral. Así es que, Aspirantes, Coordinadores, Defensores, Liderazgos, y Perfiles, Precandidatos y Candidatos son la misma gata pero revolcada.