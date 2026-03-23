Maestro se vuelve viral por enseñar historia con videojuego Assassin’s Creed Syndicate

A través de recorridos virtuales por fábricas, calles y barrios industriales, el educador complementa la narrativa histórica con imágenes dinámicas

Un profesor en Brasil se convirtió en tendencia global tras transformar una clase de historia en una experiencia inmersiva utilizando un videojuego. El docente llevó una consola PlayStation 5 al aula y empleó Assassin’s Creed Syndicate para explicar la Revolución Industrial, logrando captar por completo la atención de sus estudiantes.

En el video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se observa cómo el maestro aprovecha los escenarios del juego, ambientados en el Londres del siglo XIX, para ilustrar los cambios sociales, económicos y tecnológicos de la época.

A través de recorridos virtuales por fábricas, calles y barrios industriales, el profesor complementa la narrativa histórica con imágenes dinámicas que permiten a los alumnos visualizar el contexto de una forma más clara.

La estrategia pedagógica destaca por integrar herramientas digitales con contenidos académicos tradicionales, generando un entorno más interactivo. Lejos de limitarse al entretenimiento, el videojuego se convierte en un recurso didáctico que facilita la comprensión de procesos complejos, como la urbanización acelerada y las condiciones laborales durante la industrialización.

Es importante destacar que el uso de las tecnologías digitales para reforzar el aprendizaje, especialmente entre generaciones acostumbradas a entornos visuales e interactivos, resulta en una mayor atención de los oyentes, y en este caso, el uso del videojuego no solo motivó la participación, sino que también promovió un enfoque más cercano y tangible de la historia.

“Excelente trabaja y juega al mismo tiempo”, “Increíblemente se aprende mucho de historia y se despiertan intereses jugando”, “Increíblemente se aprende mucho de historia y se despiertan intereses jugando”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Es importante destacar que el profesor optó por el uso de este videojuego, Assassin’s Creed Syndicate, desarrollado por Ubisoft, debido a su detallada recreación de la Revolución Industrial en el Londres del siglo XIX.

A través de su ambientación, el título permite explorar fábricas, vías férreas y barrios obreros, reflejando el impacto del desarrollo tecnológico y la urbanización acelerada. Además, muestra las desigualdades sociales y las duras condiciones laborales de la época.

"Tipazo":

Por este profesor de historia que le explicó a sus alumnos sobre la Revolución Industrial jugando al Assassin's Creed.pic.twitter.com/MFkC9iU5vs — Tendencias (@TTendenciaX) March 22, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO