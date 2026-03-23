México sale del top 10 de países más felices: ¿qué está pasando?

La Universidad de Oxford informó que México salió del ranking de los 10 países más felices

En su Reporte Mundial de la Felicidad 2026, la Universidad de Oxford dejó asentado que México salió del ranking en el que se incluyen los 10 países más felices del mundo.

En el marco del Día Internacional de la Felicidad, el pasado 20 de marzo, la institución educativa difundió su informe anual en el que se indica que México ya no está en el top 10 global.

Pero, ¿cuáles son las razones por las que México salió de los 10 países más felices? Te contamos los detalles del informe y lo que dicen los especialistas al respecto.

México ya no es parte de los 10 países más felices

En su Reporte Mundial de la Felicidad publicado en el 2025, el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford incluyó una sorpresa, pues México se coló en el top 10 de países más felices.

Sin embargo, el gusto no duró mucho, debido a que en el informe dado a conocer en 2026, se muestra que México salió del ranking, debido a que se reportó que descendió un par de posiciones:

Finlandia

Islandia

Dinamarca

Costa Rica

Suecia

Noruega

Países Bajos

Israel

Luxemburgo

Suiza

Nueva Zelanda

México

Irlanda

Bélgica

Australia

¿Por qué México salió de los 10 países más felices?

De acuerdo con el ranking 2026 del Reporte Mundial de la Felicidad, México registró una baja de −0.116 puntos en la evaluación de vida, debido a lo cual acumula un puntaje de 6.972.

Es decir que la disminución que registró con respecto al informe del 2025 es mínima, lo que en ojos de especialistas no es una alarma, quienes destacan que el país mantiene un alto nivel de felicidad.

Entrevistado por N+, el exdirector general adjunto del INEGI, Gerardo Leyva, refirió que la variación es muy pequeña, pues México sigue destacando por factores sociales que compensan otras carencias.

En ese sentido, aseveró que el país mantiene una percepción positiva de la vida gracias a un factor en específico, la buena calidad de las relaciones humanas que tiene el grueso de la población.

Por lo anterior, el especialista concluyó que ocupar el sitio 10 o el 12 no implica una diferencia de consideración, pues lo que importa es que México aún está en un nivel internacional alto.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS