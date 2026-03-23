Ominoso silencio de Humberto Prieto

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

El problema de la falta de agua a juzgar por los hechos no parece preocupar a las autoridades que están más interesados en propagar cifras de eventos donde presumiblemente se consolida al estado como un ente estratégico en materia de gestión hídrica lo que contrasta radicalmente con la cada vez más agobiante escasez del vital líquido tan es así que ya en algunos municipios se ha activado el tandeo como sucede en varios enclavados en el centro de la entidad incluyendo la capital del estado.

La situación tiende a empeorar habida cuenta que desde que la Secretaría de Recursos Hidráulicos a cargo del “erudito” en el rubro RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ presionó a las COMAPAS del estado aduciendo serios quebrantos financieros con la única finalidad de ser ellos quienes las operarían, lo más lamentable del caso es que sólo se han encargado dizque de realizar irrealizables proyectos o al menos desde que asumieron el control no se ve para cuando vaya a ver resultados favorables.

Peor aún el asunto pues sabemos que un 82% de estos organismos descentralizados se encuentran destrozados financieramente hablando y qué fue el tema central de QUIROGA. ÁLVAREZ para hacerse de su operatividad, sin embargo ahora como se puede observar no solo fracasó en su avieso plan sino que no se ven avances sustanciales que brinden tranquilidad a la ciudadanía tamaulipeca en cuanto a la abasto del vital líquido se refiere, que a que le apuesta a que nuestro dios nos envíe las lluvias suficientes en la temporada que se avecina como así sucedió hace unos años.

En fin mientras el secretario continúa con sus falaces “proyectos” la inquietud ciudadana se acrecienta día a día ante la sequía que ya alcanzó a algunas ciudades, qué decir de los pocos trabajadores del campo que aún subsisten y quienes igual sufren de los embates de la falta de agua para regar sus parcelas, pero que tal el iluso cacareo de proyectos y posar para fotos de relumbrón, ni quien les gane.

En tanto queda perfectamente claro que HUMBERTO PRIETO HERRERA quien aún titula la jefatura de gobierno en el Congreso del Estado y que sólo aparece cuando a sus intereses le conviene como ha sido su tónica sino preguntenle a sus allegados que en más de una ocasión han sido salvados de ser investigados por cometer presuntas ilegalidades pese a que han sido detectadas en tiempo y forma.

Lo anterior debido a que el lenguaraz diputado nada ha dicho vaya ni siquiera un simple opinión le mereció temas de sentidos que acapararon la opinión pública como lo fueron los lamentables sucesos de las médicas abusadas en el interior del Hospital Infantil de la capital del estado o el gravísimo asunto del cierre de las delegaciones de la Cruz Roja que afectó y sigue afectando a cientos de personas por la falta de servicio en casi una decenas de municipios incluyendo Victoria.

La respuesta presumimos es porque en ambos casos están involucradas personas a las que nomás no le conviene siquiera mencionar, pero que tal para echar habladas en contra de ciertas personas que no le son afines, en fin y aún con todo su pésimo desempeño busca con vehemente voracidad la alcaldía de Reynosa la cúal por cierto debido a su natural impericia nomás alcanzará, al tiempo.

En otro asunto si todo marcha conforme a lo establecido este día el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA rendirá su Cuarto Informe de gestiones donde se constataron los innumerables logros en materia de obra pública beneficiando de gran manera a miles de tamaulipecas y tamaulipecos quienes indudablemente han mejorado sustancialmente sus oportunidades de bienestar el cual se ha visto reflejado en avances tanto personales como de familia.

De igual manera queda absolutamente claro que en Tamaulipas se labora con rumbo claro y con compromiso firme, temas que son ampliamente corroborados por las y los ciudadanos que han visto con atención como las promesas hechas han sido cumplidas en toda la extensión de la palabra.

El Polyforum “Rodolfo Torre Cantú será a partir de las 13:00 horas digno escenario de tan relevante evento donde el gobernador VILLARREAL ANAYA detallará los grandes proyectos estratégicos tales como la nueva autopista Mante-Ocampo-Tula, el Puerto Norte en H. Matamoros, así como la segunda línea del acueducto de la Presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, entre otros muchas acciones que son muestra del trabajo de un gobierno humanista con el cual Tamaulipas consolida la transformación que a nivel nacional encabeza la presidente CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Cabe resaltar que el manejo honesto y transparente de los recursos públicos y una fiscalización permanente han sentado las bases de un trabajo sostenido para el bienestar de las y los tamaulipecos.

Correo: maguilar96hotmail.com