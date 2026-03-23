Pemex acelera recuperación de hidrocarburos en Río Seco

La empresa informó avances en las labores de limpieza, con un estimado de 549 metros cúbicos recuperados.

Tras el derrame en Río Seco, Pemex reportó que se han recuperado un aproximado de 549 metros cúbicos de hidrocarburos desde el 20 de marzo.

De momento, Pemex no ha confirmado que el derrame visto en Río Seco se haya provocado por el incendio en la refinería Dos Bocas, que el domingo reportó un nuevo evento.

Pemex informa sobre trabajos de recuperación de hidrocarburos en Río Seco

Mediante un comunicado, Pemex reportó los avances de la recuperación de hidrocarburos en el derrame de Río Seco, que en las zonas de ENSAR y Acceso Cases fue de 549 metros cúbicos.

Acorde con Pemex, la recuperación de dicha medida tuvo lugar entre el 20 y 22 de marzo, aunque las acciones se concentran actualmente en la dársena y los canales de navegación.

Pemex añadió que se mantiene un despliegue operativo permanente, además que se han instalado más de 50 barreras marinas y mil cordones oleofílicos para contener los hidrocarburos.

Más de 450 especialistas dedicados a la recuperación también se mantienen en las maniobras en Río Seco, en las que de igual manera se utilizan:

Seis unidades de presión y vacío

Sistemas de bombeo

Dos equipos tipo skimmer, que separan sustancias viscosas de un líquido

Embarcaciones para la recuperación en superficie

Pemex mantiene recorridos en Río Seco para verificar contención de hidrocarburos

En el mismo comunicado, Pemex explicó que de manera paralela, el personal técnico realiza recorridos de verificación sobre la funcionalidad y contención de las barreras en Río Seco.

Igualmente, Pemex y otras dependencias ubican zonas con presencia de hidrocarburos para ajustar las acciones de campo en Río Seco y reducir los riesgos tanto para la población como el entorno.

Desde el domingo 22 de marzo, Pemex había señalado que en la zona de Río Seco trabajan alrededor de 350 personas, entre las que se incluirían personal de:

Secretaría de Marina

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Autoridades de Tabasco

Mientras la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mantiene el seguimiento y supervisa que se cumpla con la normativa ambiental en los trabajos de recuperación en Río Seco.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS