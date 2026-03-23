Presenta Américo su Cuarto Informe

El gobernador destacará inversiones en infraestructura, salud y programas sociales, con énfasis en proyectos estratégicos

Por. Staff

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Hoy a las 13:00 horas, el gobernador Américo Villarreal Anaya rendirá su Cuarto Informe de Gobierno ante la ciudadanía tamaulipeca.

La ceremonia tendrá lugar en el Polyforum de Ciudad Victoria, que ya se encuentra listo para recibir a los asistentes que acudirán al evento.

Durante el acto, el mandatario expondrá los resultados de su administración correspondientes al periodo de marzo de 2025 a febrero de 2026, documento que fue entregado formalmente al Congreso del Estado el pasado 13 de marzo.

Entre los temas centrales del informe figuran proyectos de infraestructura: la nueva autopista Mante-Ocampo-Tula, el Puerto del Norte en Matamoros y la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria. También se darán a conocer cifras de inversión relevantes: más de 2,300 millones de pesos en infraestructura de salud, una cartera de proyectos de inversión extranjera por 433 millones de dólares y más de 21 mil millones de pesos en obra pública distribuida en los 43 municipios del estado.

Asimismo, el gobernador informará sobre los 24,500 millones de pesos que Tamaulipas recibe a través de programas federales del Bienestar, además de los 2.4 millones de apoyos alimentarios que el gobierno estatal otorga a 288 mil familias.

Después del evento, y una vez concluidas las vacaciones de Semana Santa, el Congreso del Estado iniciará la glosa del informe con las comparecencias de los titulares del gabinete estatal.

Legisladores señalaron que aún está por definirse quiénes acudirán al Pleno y quiénes lo harán ante comisiones. En esta ocasión, los funcionarios de reciente incorporación al gabinete no participarán en dichas comparecencias.