“Que en el Playazo solo se pegue el bronceado”: llaman a no bajar la guardia en salud sexual

Como parte de la estrategia, informó que se desplegarán brigadas de “Voluntarias de la Prevención” en puntos turísticos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Ante el arranque de la temporada vacacional de Semana Santa y el tradicional Playazo en el sur de Tamaulipas, activistas reforzaron el llamado a la prevención en salud sexual, especialmente entre las juventudes.

Ana Karen López Quintana, presidenta de Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C., advirtió que el aumento de movilidad y convivencia durante estos días no debe traducirse en descuido, al tiempo que anunció el despliegue de brigadas informativas y de prevención en playas y zonas de alta afluencia.

Acompañada por organizaciones aliadas y en coordinación con autoridades de salud, la activista presentó cifras actualizadas que reflejan la situación en la entidad.

“En Tamaulipas el Programa Estatal de VIH reporta 94 casos nuevos de enero a marzo de 2026… lo que nos ocupa es que el CAPASITS Tampico concentra 57 de ellos”

Informó que entre los casos se encuentran mujeres jóvenes de 19 y 23 años, así como varones, principalmente entre los 19 y 28 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de este sector.

“El virus no se va de vacaciones ni discrimina edad. Queremos que disfruten, que vivan su sexualidad libremente, pero con la información y las herramientas necesarias para que su proyecto de vida no se vea truncado”

Como parte de la estrategia, informó que se desplegarán brigadas de “Voluntarias de la Prevención” en puntos turísticos.

“Nuestras aliadas estarán entregando kits… no tengan pena, acérquense; tenemos suministros suficientes para todas y todos”

Además, se instalarán módulos de pruebas rápidas, gratuitas y confidenciales en jornadas de salud.

“Un piquetito a tiempo te da la paz mental para seguir la fiesta”

La activista expresó que el trabajo no se limita a la temporada vacacional, ya que se mantiene atención permanente para orientación y acompañamiento.

“¡Si van a «pecar», que sea con protección! Cuidarte hoy es asegurar tu mañana” manifestó López Quintana, al insistir en que la prevención es la mejor herramienta para evitar infecciones de transmisión sexual durante este periodo vacacional.