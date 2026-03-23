Reconoce Carmen Lilia Canturosas liderazgo de AVA

Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reconoció el liderazgo y la visión del gobernador Américo Villarreal para consolidar un modelo de gobierno humanista que ha transformado a Tamaulipas

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EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAM.- En el marco del cuarto informe de gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reconoció el liderazgo y la visión del mandatario estatal para consolidar un modelo de gobierno humanista que ha transformado la realidad social y económica de la entidad.

Durante este acto oficial, se destacaron los avances en salud, infraestructura y desarrollo económico como los pilares que han permitido elevar de manera sustancial la calidad de vida de miles de familias tamaulipecas, logrando que tras cuatro años de gestión, los resultados tangibles se reflejan en cada hogar del estado.

Durante su intervención, el mandatario estatal reafirmó su compromiso con la sociedad tamaulipeca señalando que estos avances en salud y desarrollo económico no solo benefician a los habitantes locales, sino que fortalecen la competitividad de todo el estado frente a los retos globales.

“Más allá de las cifras y los indicadores, lo que verdaderamente cuenta son las vidas que cambian son las oportunidades que se abren, es la dignidad que se recupera y lo hacemos en unidad, en sintonía con el proyecto nacional, con la guía de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y con el compromiso de no fallarle al pueblo; ahí está la esencia de este gobierno”, manifestó el gobernador.

El informe del ejecutivo estatal detalló obras estratégicas como la rehabilitación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales, la puesta en marcha del segundo cruce internacional ferroviario, el cual, ubica a Nuevo Laredo como la única ciudad del país con esta característica para el intercambio comercial a través del tren.

De igual forma, destacó que de la mano de la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo, se inauguró la Agencia Nacional de Aduanas y se puso en marcha la construcción de las vías para el tren de pasajeros en el tramo de esta frontera a Saltillo, así como la ampliación del Puente del Comercio Mundial de 8 a 18 carriles, con una inversión de mil 200 millones de pesos.

Todo esto, ha contribuido, para que la entidad cuente con la frontera más dinámica del país, y la número uno en transporte de carga y ferroviario de todo México, aspecto que calificó como fundamental para el fortalecimiento de la Cuarta Transformación en Tamaulipas.

Como testigo de estas acciones, Carmen Lilia Canturosas destacó que la sinergia con el gobernador ha sido fundamental para concretar proyectos que hoy posicionan a la ciudad como el epicentro de la modernidad fronteriza.

La alcaldesa neolaredense enfatizó que el progreso actual de Nuevo Laredo es el resultado de una alineación histórica entre el Gobierno de Tamaulipas y la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En el gobernador Américo Villarreal Anaya encontramos a un aliado que entiende plenamente la dimensión y el potencial de Nuevo Laredo; su gobierno ha trabajado con visión para potenciar nuestras ventajas competitivas, consolidando a esta frontera como pieza clave para la economía de Tamaulipas y de todo México. Hoy, más que nunca, se reconoce que lo que sucede en Nuevo Laredo impacta directamente en el desarrollo nacional, y eso ha sido respaldado con acciones, inversión y resultados”, señaló.

Esta coordinación estratégica ha permitido aterrizar proyectos de gran calado que definen el futuro logístico y social de la región y que ratifica a la ciudad como la aduana número uno del continente

Finalmente, Carmen Lilia Canturosas reiteró su total respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya, asegurando que Nuevo Laredo seguirá siendo un aliado permanente de su administración para garantizar que la prosperidad llegue a todos los sectores.