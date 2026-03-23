Refuerzan vigilancia epidemiológica en Semana Santa ante riesgo de sarampión importado

Como parte del operativo, se prevé la instalación de alrededor de 25 módulos de atención en espacios turísticos, donde se brindará consulta general, promoción de la salud y medidas preventivas

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Ante el aumento de movilidad durante el periodo vacacional, se implementará un operativo de vigilancia epidemiológica en Tamaulipas para la detección oportuna de enfermedades, en especial el sarampión. Actualmente no se registran casos en la entidad, pero se mantiene el riesgo por la llegada de visitantes.

Se instaló un esquema de coordinación interinstitucional para organizar acciones en los principales destinos turísticos. Como parte del operativo, se prevé la instalación de alrededor de 25 módulos de atención en espacios turísticos, donde se brindará consulta general, promoción de la salud y medidas preventivas.

En estos puntos participará personal médico, de enfermería y promotores de salud, en conjunto con IMSS-Bienestar y comités ciudadanos, con el objetivo de ampliar la cobertura en zonas de alta concentración de personas.

Uno de los enfoques será la identificación de casos febriles con erupciones en la piel, síntomas asociados a enfermedades como el sarampión. Las personas detectadas serán canalizadas para estudios de laboratorio que permitan descartar contagios.

Aunque no hay casos confirmados, se mantendrá vigilancia activa ante posibles contagios importados. Los casos sospechosos detectados previamente han resultado negativos.

El operativo incluye filtros sanitarios en módulos, centros de salud y puntos de entrada internacional, donde se evaluarán síntomas y se canalizará a pacientes para su valoración médica.

Los centros de salud operarán con horarios ampliados y se reforzará la capacitación en unidades médicas, consultorios privados y farmacias para fortalecer la detección temprana.

Las acciones se desplegarán en municipios como Matamoros, Soto la Marina, Aldama, Tampico, Madero y Victoria, durante los días de mayor afluencia turística en abril.

También se impulsarán campañas de prevención de accidentes y orientación sobre síntomas de alerta, con el fin de reducir riesgos y promover la detección oportuna en la población.