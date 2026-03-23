Reparte ASE multas a los incumplidos

La Auditoría Superior del Estado sancionó a ayuntamientos y organismos por incumplir obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, con decenas de multas derivadas de omisiones

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Auditoría Superior del Estado (ASE), tramitó 76 procedimientos administrativos de la cuenta 2024 contra Ayuntamientos, Comapas y demás organismos descentralizados a quienes impuso multas por diferentes causas.

De acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior del Estado, los procedimientos se instruyeron por la falta de presentación de informes mensuales y trimestrales, dentro del término legal establecido.

Pero también ante la negativa de proporcionar información o documentación requerida por la ASE o la falta de presentación de la cuenta pública en términos de ley.

La mayoría de los expedientes están concluidos, salvo cuatro en los que existe un juicio de nulidad y en uno más donde por el fallecimiento del alcalde, no se aplicó una multa.

Las multas aplicadas corresponden a los Ayuntamientos que no presentaron su informe mensual dentro del término legal; entre ellos el de El Mante en cinco expedientes, sumando 302,594.50 pesos, el de Soto La Marina tiene cuatro expedientes con multas por 311,892 pesos.

El Ayuntamiento de Llera con doce expedientes, en cuatro de los cuales tramitaron un juicio de nulidad, estos últimos por multas que suman 531,148.80 pesos, mientras que ocho concluido por 652,358.40 pesos.

El Ayuntamiento de Valle Hermoso tiene cuatro expedientes con multas que suman 447,461.70 pesos y el de Tula con un expediente con multas que suman 37,999.50 pesos.

Las multas por la falta de entrega de informe trimestral en los términos legales fueron para las Comapas de Abasolo con cuatro multas que sumaron 62,244, la de Villagrán con una multa de 15,561 pesos.

La Comapa de Xicoténcatl con una multa de 15,561 pesos, la de San Fernando con dos multas que sumaron 48,132 pesos; la de Soto La Marina con tres multas por 63,393 pesos y la de Reynosa con multa una multa de 15,561 pesos.

También la Comapa de Miquihuana con tres multas por 48,132 pesos, la de Padilla con una multa por 16,285.50 pesos y la de Mainero con una multa por 16,285.50 pesos.

El DIF de El Mante con seis multas que sumaron 127,386 pesos, el ITAVU con una multa por 16,285.50 pesos y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (Cotacyt) con un expediente pero, sin multa económica.

Las multas por no proporcionar información requerida por la ASE dentro del plazo otorgado para ello, fueron para Tam Energía Alianza SA. de C.V. con una multa por 15,561 pesos.

La Administración Portuaria Integral de Tamaulipas con una multa por 162,850.50 pesos, el alcalde de Llera con una multa por 15,561 pesos y el DIF de Río Bravo con una multa por 16,285.50 pesos.

También recibieron multa los Ayuntamientos de Tula con dos multas por 31,122 pesos, el de Llera con una multa por 15,561 pesos, el de Soto La Marina con dos multas por 31,846.50 pesos.

El Ayuntamiento de Tampico con una multa por 16,285.50 pesos, mientras que con una multa de 16,285.50 pesos cada uno de los ayuntamientos de Llera, Xicoténcatl, Abasolo, Nuevo Morelos, Altamira y Valle Hermoso.

En cuanto a las Comapas multadas fueron la de Mainero con dos multas por 32,570 pesos, lo mismo que la de Miquihuana con dos multas por 32,570 pesos, la de Abasolo con una multa por 16,285.50 pesos.

La Comapa de San Carlos registró una multa por 15,561 pesos, la de Ocampo también una multa por 16,285.50 pesos y la de Xicoténcatl con una multa por 16,285.50 pesos