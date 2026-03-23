UAT entrega de 475 laptops a estudiantes destacados

El rector señaló que la coordinación con la administración estatal ha sido clave para fortalecer tanto la infraestructura como el equipamiento universitario

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El acceso a la educación superior en Tamaulipas encontró un nuevo respaldo con la entrega de 475 laptops a estudiantes con alto rendimiento académico, pero con limitaciones económicas, como parte de una estrategia conjunta entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Gobierno del Estado.

El rector de la UAT, MVZ Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, destacó que este apoyo busca reducir la brecha tecnológica entre los jóvenes, al dotarlos de herramientas que les permitan continuar con sus estudios en mejores condiciones. Subrayó que muchos de los beneficiarios cuentan con excelentes calificaciones, pero enfrentan dificultades para adquirir equipo de cómputo.

“Estamos trabajando en comunión con el Gobierno del Estado; estos apoyos van dirigidos a jóvenes que tienen el talento, pero no siempre los recursos”, expresó. Añadió que las computadoras entregadas cuentan con tecnología actual, lo que permitirá a los estudiantes cumplir con las exigencias académicas.

El programa forma parte de una política más amplia que prioriza la educación como eje central del desarrollo. El rector señaló que la coordinación con la administración estatal ha sido clave para fortalecer tanto la infraestructura como el equipamiento universitario.

En ese sentido, afirmó que la universidad ha crecido en distintos rubros, lo que ha permitido ampliar oportunidades para que más jóvenes accedan a estudios profesionales y de posgrado, consolidando la oferta educativa.

Además del apoyo tecnológico, la institución trabaja en la transformación de su modelo académico, con el objetivo de implementar posgrados profesionalizantes que puedan cursarse en fines de semana, dirigidos especialmente a personas que ya se encuentran en el mercado laboral.

Anaya Alvarado reconoció que existen proyectos de crecimiento, como nueva infraestructura universitaria, aunque estos dependen de la disponibilidad presupuestal, por lo que se mantienen como planes a mediano y largo plazo.

Con estas acciones, la UAT busca consolidarse como una institución incluyente, que no solo reconoce el mérito académico, sino que también atiende las condiciones económicas de sus estudiantes para evitar la deserción escolar.