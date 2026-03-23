Video capta momento en que toro embiste a un hombre en fiesta patronal

Durante un encierro taurino en la localidad de Las Delicias, Perú, un hombre fue embestido y lesionado por un burel

Un encierro taurino casi termina en desastre luego que un toro literalmente saltó para embestir a un hombre, quien escapaba de una estampida de bureles ocurrida en los festejos patronales de San José.

Los hechos ocurrieron en la pequeña localidad de Las Delicias, en el distrito del Moche, en Trujillo, Perú, donde se celebraba la Feria de San José, durante la cual suele haber encierros taurinos.

En ellos, decenas de bureles son soltados en las calles principales de la localidad para ser esquivados por sujetos que, literalmente, corren para evitar ser corneados o pisados en la estampida.

César del Río fue uno de los valientes que intentó escapar de los toros, pero no tomó en cuenta que uno de ellos literalmente ganó impulso y saltó para impactarlo directamente en la cara.

De inmediato, otros asistentes y cuerpos de seguridad lograron sacarlo del sitio de peligro y trasladarlo a un nosocomio cercano, donde fue de inmediato atendido por el golpe.

A pesar de que las imágenes compartidas en redes sociales muestran que el impacto fue de alguna gravedad, Del Río se recupera satisfactoriamente pues solo sufrió el golpe.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO