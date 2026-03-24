Abandonan camioneta, arma y ponchallantas tras accidente en la Victoria–Monterrey

Tres hombres huyeron entre huertas luego de estrellarse al intentar evadir a policías estatales; dejaron un vehículo, un arma larga y equipo táctico en la Victoria – Monterrey

STAFF

Ciudad Victoria.– Una persecución fallida terminó con una camioneta asegurada, un arma de fuego y equipo táctico abandonado, luego de que tres hombres se accidentaran sobre la carretera Ciudad Victoria–Monterrey.

El incidente ocurrió la mañana del martes 24 de marzo, alrededor de las 08:30 horas, cuando elementos de la Guardia Estatal ubicaron una Chevrolet Silverado blanca, de cuatro puertas y sin placas, en el kilómetro 18 de esa vía.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría intentado evadir a los agentes al detectar una patrulla, pero en la maniobra perdió el control y se impactó contra árboles en una zona de huertas.

Tras el choque, los tripulantes descendieron del vehículo y escaparon a pie, presuntamente armados, internándose entre los naranjos del área.

En el lugar, los oficiales aseguraron la camioneta, un arma larga y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que ya investigan los hechos.