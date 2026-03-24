Abandonan camioneta, arma y ponchallantas tras accidente en la Victoria–Monterrey

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Ciudad Victoria.– Una persecución fallida terminó con una camioneta asegurada, un arma de fuego y equipo táctico abandonado, luego de que tres hombres se accidentaran sobre la carretera Ciudad Victoria–Monterrey.
El incidente ocurrió la mañana del martes 24 de marzo, alrededor de las 08:30 horas, cuando elementos de la Guardia Estatal ubicaron una Chevrolet Silverado blanca, de cuatro puertas y sin placas, en el kilómetro 18 de esa vía.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría intentado evadir a los agentes al detectar una patrulla, pero en la maniobra perdió el control y se impactó contra árboles en una zona de huertas.
Tras el choque, los tripulantes descendieron del vehículo y escaparon a pie, presuntamente armados, internándose entre los naranjos del área.
En el lugar, los oficiales aseguraron la camioneta, un arma larga y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, que ya investigan los hechos.