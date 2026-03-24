Alumno asesina a dos maestras en preparatoria de Michoacán; fue detenido en el lugar

Dos docentes murieron tras un ataque armado al interior del plantel; autoridades aseguraron un arma larga

Por. Redacción

Lázaro Cárdenas, Mich., 24 de marzo de 2026.- Un ataque armado al interior de la Preparatoria Anton Makárenko, ubicada en la colonia Centro de Lázaro Cárdenas, dejó como saldo dos maestras sin vida, luego de que un alumno presuntamente abriera fuego contra ellas la mañana de este martes.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, tras un aviso al sistema C5i-Sitec por detonaciones de arma de fuego en la calle Francisco Villa, las autoridades se movilizaron al lugar. Al arribar al sitio, elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal localizaron a dos mujeres sin vida dentro del plantel, ambas con impactos de proyectil de arma de fuego.

En el lugar fue detenido un adolescente, de 15 años de edad, señalado como presunto responsable del ataque. Asimismo, las autoridades aseguraron un fusil calibre 5.56 con su respectivo cargador y más de 40 cartuchos útiles, lo cual quedó a disposición de la autoridad competente.

El hecho generó momentos de pánico entre estudiantes y el personal educativo, quienes buscaron resguardarse en aulas mientras se solicitaba apoyo a los servicios de emergencia.

La zona fue acordonada, en tanto la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del doble homicidio. Posteriormente las fallecidas fueron identificadas como María del Rosario S., de 36 años de edad y Tatiana B., de 37 años.

Com información de RED 113 MICHOACÁN