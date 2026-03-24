Avanza Plan B electoral en comisiones del Senado; pasa al Pleno

Con 24 votos a favor y 11 en contra, el dictamen fue aprobado sin la presencia del PT y será votado este jueves.

Sin la presencia de los dos senadores del Partido del Trabajo (PT), las comisiones del Senado avalaron la iniciativa presidencial de reforma electoral, mejor conocida como el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con 24 votos a favor y 11 en contra, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos avalaron el dictamen que pasa al Pleno del Senado para ser votado el día de mañana.

En esta reunión de comisiones se ausentaron los dos senadores del PT, Lizeth Sánchez García y Alejandro González Yáñez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, que no votaron ni a favor ni en contra.

En un debate fuerte entre Morena y PVEM contra la oposición del PAN, PRI y MC, se fijaron las posturas de los grupos parlamentarios.

Los senadores de oposición votaron en contra de este Plan B, ya que coincidieron en que esta reforma permitirá a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacer campaña en las elecciones intermedias de 2027.

Oposición destaca que Plan B entra «a la mala» para elecciones 2027

El senador por Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas aseveró que con este Plan B se mete a la mala una revocación de mandato para las elecciones de 2027.

“Morena quiere sacar a la presidenta a hacer campaña. MC no acompañará esta reforma constitucional”, dijo.

La senadora por el PRI, Claudia Anaya Mota indicó que esta reforma viola el precepto de que los estados y el senado son independientes del Ejecutivo federal.

La senadora por el PRI, Carolina Viggiano afirmó que Morena tiene miedo que en el 2027 pierda su “mayoría artificial”.

“Les vale gorro lo de las regidurias, lo que les importa es la revocación de mandato para que la presidenta haga campaña con recursos públicos y se meta en la elección. No están buscan democratizar al país, Quieren un partido único”, expuso.

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya criticó que es probablemente la iniciativa más pobre, chafa, mal hecha y peor elaborada que ha mandado la presidenta de la República a este senado.

“Le van a poner a la oposición un bozal para que no hable de la revocación de mandato. Quieren empatar una elección electoral gigantesca al mismo tiempo que la elección judicial, además de la revocación de mandato”, sostuvo.

Oficialistas defienden revocación de mandato en 2027 o 2028

Por su parte, senadores de Morena y PVEM votaron a favor del dictamen y defendieron que la revocación de mandato se pueda realizar en 2027 o 2028, como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicaron que esta reforma busca recortar el gasto de congresos estatales, ayuntamientos y el Senado de la República, además de reducir el número de regidores en ayuntamientos y que la revocación de mandato pueda realizarse para el 2027 o 2028, según lo proponga la ciudadanía.

Las Comisiones del Senado corrigieron el Plan B y presentaron un proyecto en el que aclaran la reducción de ayuntamientos, pero dejan intacta la revocación de mandato, que puede ser para el 2027 o 2028.

El proyecto precisa que los ayuntamientos tendrán solo entre 7 y 15 regidores, así como un síndico, pero la corrección que se realizó en el Senado indicó que los Ayuntamientos que cuenten con un número de regidurías menor a 15, conservarán su integración actual.

«Sólo en los casos que se requiera alguna modificación de la integración por criterios de variación poblacional u otros requisitos, se realizará conforme a lo establecido en las constituciones y leyes de las entidades federativas», explica.

Otro de los cambios que se realizó en este proyecto de las comisiones es el presupuesto para los congresos estatales, donde se dejó en claro que el monto del presupuesto anual de los Congresos de las entidades federativas únicamente podrá actualizarse conforme a la inflación anual.

«No podrán aprobar ampliaciones presupuestarias, transferencias, reasignaciones, adecuaciones presupuestarias, reclasificaciones administrativas o cualquier otro mecanismo que tenga por objeto o efecto incrementar directamente el presupuesto de los

Congresos locales por encima del límite previsto en el presente transitorio», indica uno de los transitorios.

En torno a la revocación de mandato, el proyecto deja intacto la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que pueda realizarse en el primer domingo de junio del año 2027 o 2028.

«Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional», ahonda.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO