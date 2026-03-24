Dan último adiós a María del Rosario y Tatiana Bedollados maestras as3s1nadas en Michoacán

El detenido por la Policía de Michoacán, es un adolescente de 15 años hijastro de un marino, que disparó contra las docentes con un rifle semiautomático AR-15

María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla eran los nombres de las docentes de 36 y 37 años que fueron asesinadas al interior de una preparatoria en el estado de Michoacán este martes 24 de marzo. El detenido y presunto homicida fue un adolescente de 15 años, hijastro de un marino, que atacó a las maestras con un rifle semiautomático AR-15.

A través de un comunicado la Preparatoria Makárenko se posicionó al respecto y despidió a las dos docentes con una misiva donde recalca que el apoyo hacia los familiares de las víctimas y destaca el papel que jugaban dentro de la institución ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas.

«Su partida representa para nuestra Preparatoria una pérdida irreparable, que deja un vacío inmenso en nuestra comunidad. Hoy no solo nos arrebataron a dos compañeras, sino a dos vidas que formaban parte de nuestra historia, de nuestro día a día y de la esencia que nos une como familia educativa», se lee en el documento».

El gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, a través de sus redes sociales informó que ha dado la instrucción a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que brinde acompañamiento integral y oportuno a las familias; asimismo, aseguró que se mantendrá una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado para «garantizar que prevalezca la justicia».

Amigos y familiares despiden a docentes asesinadas en Michoacán

Luego de confirmarse la muerte de las maestras mexicanas en el estado de Michoacán, fueron amigos y familiares de las víctimas los que se han volcado en redes sociales para dedicarles unas palabras de despedida. En las publicaciones se refleja lo mucho que eran amadas y respetadas por la comunidad.

«Maestra, amiga, me dueles en el alma», escribió en redes sociales una cuenta identificada como «La Iguana Costeña».

Otros en plataformas digitales como Facebook destacan la valentía que tuvieron las docentes para enfrentar la situación que terminó quitándoles las vidas. Los usuarios exigen justicia por las dos profesionistas y que se agoten las líneas de investigación para que ambas obtengan justicia.

«Mis hermosas, las recordaremos como verdaderas heroínas, que gracias a su vocación y su compromiso evitaron una tragedia, dieron la vida por sus alumnos», publicó otra cuenta local conocida como «La Más Querida Puerto.

¿Por qué fueron asesinadas dos maestras en Michoacán?

Una de las primeras versiones que han circulado respecto al caso revelan que el adolescente implicado en el doble homicidio decidió atacar porque no se le permitió el acceso al salón tras llegar con un retardo. Además, horas antes del ataque, apareció un video donde el sujeto se graba sosteniendo un arma y exprensando características Incel.

Recordemos que a finales de 2025 un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la UNAM mató con un cuchillo a otro estudiante e hirió a un trabajador del centro que intentó detenerlo. El agresor también se identificaba con la comunidad incel.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) lamentó el asesinato de las dos maestras y exhortó a las autoridades a investigar este hecho con la mayor diligencia y transparencia posible, a fin de esclarecer los hechos y asegurar que se implementen las medidas de prevención necesarias.

«Este acto vulnera los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad en el ámbito educativo. Por tal motivo, la CEDH Michoacán, a través de la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, inició una investigación y generó acciones de acompañamiento institucional», se lee en un comunicado de la dependencia».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO