Daña poste, cables, mufas …y deja sin luz al barrio

El responsable descendió y se desplomó en la acera, a causa de su ebriedad y después se lo llevaron en un coche

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un veloz conductor dejó sin energía eléctrica a parte de la colonia San Francisco, pues luego de perder el control del volante, impactó su unidad contra un poste, el cual derribó con todo y transformador.

Este accidente ocurrió en los primeros minutos del lunes en la intersección de la calle Olivia Ramírez y Conrado Castillo del referido sector. Elementos de la Dirección de Tránsito llegaron hasta la zona, donde se encontraron con una camioneta Nissan abandonada y una enorme estela de daños.

De acuerdo a las marcas en el asfalto, se estableció que la pick up de reciente modelo era guiada de sur a norte sobre la avenida 16. Al pasar el cruce con Olivia Ramírez, la pick up declinó a la derecha, trepó a la banqueta y se impactó de frente con un poste de concreto, mismo que colapsó junto con el transformador y un par de mufas.

Testigos mencionaron que al pasar por la escena observaron a un hombre salir de la unidad para luego desplomarse en la acera. Agregaron que minutos después, unas personas llegaron en otro vehículo para llevarse al sujeto, quien aparentemente andaba bajo los influjos del alcohol.