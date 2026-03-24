De las cobijas al pan: lanzan la “Harfuconcha” inspirada en García Harfuch

Luego de las cobijas con la fotografía de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, un nuevo fenómeno arrasa en redes sociales, ahora, con una concha.

Luego de las cobijas con la fotografía de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, un nuevo fenómeno arrasa en redes sociales, ahora, con una concha inspirada en el funcionario.

Detrás del éxito de este pan, está la pastelería ‘Bestcake Cdmx’, quien compartió a través de cuenta de Instagram las fotografías en donde se ve la concha con el aparente rostro de García Harfuch.

En el realidad, los creadores le pusieron a esta pieza: ‘Harfucha’, y está generando todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Si ya hay cobijas… era cuestión de tiempo para que llegara la concha, les presento la Harffucha”, se lee en la publicación de la pastelería.

Las imágenes ya tienen reacciones entre los usuarios y algunos de ellos opinan:

Qué rico.

Que amolada le pasaron a dar. 5 estrellas por ser tan originales.

Ahora sí a todo lo que da.

De temu.

Nada qué ver.

El rostro de Harfuch en cobijas

Recientemente también se hicieron virales las cobijas que venden con el rostro del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Fue en el mercado de Chinconcuac en donde apareció la imagen de Harfuch en las frazadas y estas rápidamente llamaron la atención mediática.

De acuerdo con locatarios, el modelo más popular, es decir, el más vendido, es la cobija con la imagen del secretario sin camisa, hecha con Inteligencia Artificial.

Señalan que desde otros lugares, comerciantes se han trasladado al municipio para adquirir las cobijas y luego revenderlas en sus lugares de origen.

Asimismo, en Mercado Libre también están en venta las frazadas, con precios que van desde los 250 hasta los casi 600 pesos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR