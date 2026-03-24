Exgobernador de Baja California es vinculado a proceso por presuntos delitos de peculado

El ex gobernador bajacaliforniano fue vinculado a proceso por un juez de control, aunque llevará su proceso en libertad

El ex gobernador de Baja California, Jaime “N”, fue vinculado a proceso judicial por las acusaciones de los delitos de peculado, uso indebido de funciones y abuso de autoridad.

Durante una audiencia que duró casi 24 horas, un juez de control determinó como válidos los argumentos que presentó el Ministerio Público durante las indagatorias de las que se le acusan.

El también dirigente estatal del Partido del Trabajo es investigado por la licitación de una planta de celdas fotovoltaicas a cargo de la empresa Next Energy en el Valle de Mexicali, misma que no se completó.

A pesar de ello, el contrato realizado con la empresa obligaba al gobierno estatal a pagar 123 millones de pesos mensuales a lo largo de 30 años, por lo que el daño patrimonial al gobierno de Baja California supera los 35 mil millones de pesos.

El juzgador determinó que Jaime “N” podrá pagar una fianza de 100 mil pesos para poder seguir su proceso judicial en libertad, por lo que de momento el político no pisará la prisión.

El desahogo de pruebas y la decisión final del juez se informará dentro de seis meses, en los cuales se podrá determinar si el político es responsable de alguna conducta delictiva.

No es político: Marina del Pilar Ávila

Preguntada sobre la decisión tomada por un juez de control en el caso por el que es acusado su predecesor en la gubernatura de Baja California, la jefa del ejecutivo señaló que la decisión no es política.

“Este proceso arrancó desde el inicio de la administración, no hay ningún tinte político, al contrario, hay nueve personas vinculadas, él no es el único. (…) Estamos hablando de miles de millones de pesos, él podrá decir lo que él desee para su defensa, es un proceso.

“Si hubiera tintes políticos habríamos actuado de otra manera, no lo hemos hecho. Aquí lo que estamos tratando de hacer es proteger los recursos públicos del estado de un contrato que arriesgaba el patrimonio de los bajacalifornianos”, señaló.

Ávila recalcó que hasta el momento van 10 personas vinculadas a proceso por esta investigación, e incluso el dueño de la compañía Next Energy se encuentra detenido en Aguascalientes por otro proceso judicial.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO