Iván Aguilera se mantiene como heredero de Juan Gabriel tras disputas familiares

Juan Gabriel determinó que Iván Aguilera fuera su heredero universal y las autoridades lo avalan

Iván Aguilera continúa como heredero universal de Juan Gabriel a casi 10 años de que familiares del cantante demandaran a su único hijo biológico.

Alfonso Aráez, abogado de Iván Aguilera, confirmó a Venga la Alegría que su cliente continua como el único heredero de Juan Gabriel, a pesar de que hubo 20 denuncias.

Iván Aguilera continúa como único heredero de Juan Gabriel

El abogado de Juan Gabriel menciona que familiares del cantante iniciaron 10 denuncia civiles con la intención de invalidar el testamento del cantante, el cual se firmó en 2014.

Además, se hicieron 10 denuncias penales contra Iván Aguilera, argumentando que se habían utilizado documentos falsos y que se había falsificado la firma de Juan Gabriel.

Tras diversos peritajes de la Fiscalía, se determinó que el testamento y firma de Juan Gabriel eran auténticos, por lo que Iván Aguilera permanece como su heredo universal.

Iván Aguilera es dueño del patrimonio y legado musical de Juan Gabriel, por lo que él es el único que puede autorizar el uso de la imagen del Divo de Juárez.

¿Iván Aguilera demandará a su familiares? Esto dice su abogado

El abogado de Iván Aguilera aclaró que no tienen intención de contrademandar a los familiares que lo señalaron de falsificar el testamento de Juan Gabriel.

Iván Aguilera es consciente de que fueron sus hermanos quienes lo demandaron, por lo que no piensa tomar acciones en su contra.

Pero, Iván Aguilera no piensa compartir la herencia de Juan Gabriel, ya que así lo dispuso el cantante al nombrarlo heredero universal, según el abogado Alfonso Aráez.

Por último, el abogado de Iván Aguilera aclara que solo él puede autorizar el uso de la música o imagen de Juan Gabriel, por lo que hay proyectos que se han cancelado por no contar con los permisos.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS