Muere conductor en duro frentazo

El hoy occiso manejaba una camioneta Murano que se estrelló contra una troca que guiaba un transmigrante de camino a Honduras

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una persona fallecida y otra más lesionada es el saldo que dejó un accidente registrado en el kilómetro 33 de la carretera Victoria-Matamoros. Alrededor de las 18:30 horas, autoridades y cuerpos de emergencia fueron alertados de este fatal hecho al que se trasladaron de forma inmediata.

Lamentablemente, al llegar a la escena, los paramédicos confirmaron la muerte de un hombre que estaba en el interior de una camioneta Nissan Murano que yacía con las llantas para arriba. Se estableció que con el occiso viajaba una mujer, aparentemente su esposa, la cual fue trasladada por paramédicos de Protección Civil hasta un nosocomio de Güémez.

Los datos recabados por las autoridades de la Guardia Nacional indicaron que el occiso respondía al nombre de Margarito y era residente de la colonia Luis Donaldo Colosio de Padilla. Se desplazaban en dirección de sur a norte a bordo de la Murano y fue a la altura del kilómetro 33 que chocaron de forma frontal contra una Toyota Tacoma que remolcaba otra Pick Up de la misma marca.

Estas últimas eran guiadas por un hombre presuntamente de nacionalidad hondureña que se gana la vida transportando unidades a su país procedentes de la frontera. Debido a que resultó milagrosamente ileso al encontronazo, pudo platicar con las autoridades, a los que les dijo que fue la otra unidad donde viajaba la pareja la que le invadió el carril. Sin embargo, las autoridades realizarán una investigación a fondo hasta establecer cuál de las dos provocó el frentazo.

Ambas unidades, tras colisionar, salieron del camino y dieron varias volteretas entre la maleza. La Unidad General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia llegó hasta este tramo entre Güémez y Padilla para dar fe de los hechos y realizar los trabajos de campo en el interior del área acordonada por los elementos estatales.

Una vez finalizadas las labores, se ordenó extraer el cuerpo de la unidad para posteriormente llevarlo al Servicio Médico Forense para su necropsia.