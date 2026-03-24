Rescatan la Basílica del Refugio con técnicas tradicionales

Retiran materiales dañinos como el cemento y recuperan métodos originales a base de cal y baba de nopal para preservar el templo histórico de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria.– La fachada principal de la Basílica de Nuestra Señora del Refugio está en proceso de restauración bajo un enfoque que busca recuperar su apariencia y técnicas originales, en un proyecto que se extenderá por al menos ocho semanas.

Los trabajos se concentran en el inmueble ubicado en la esquina del 8 Morelos, en el centro de la ciudad, donde actualmente se intervienen las zonas más deterioradas, especialmente en la parte alta de la fachada.

Más que una rehabilitación superficial, la obra apuesta por la conservación del edificio con métodos tradicionales. El residente de la obra, Edgar Ramírez García, explicó que el proceso se realiza de manera gradual, iniciando desde la cornisa hacia abajo y limitando la intervención a las áreas que realmente lo requieren.

Uno de los principales desafíos ha sido corregir reparaciones previas hechas con cemento, material que ha generado humedad y afectado la estructura al impedir que los muros “respiren”.

Por ello, se retirarán esos recubrimientos para sustituirlos con mezclas a base de cal, integradas con componentes naturales como la baba de nopal, tal como se utilizaba originalmente en este tipo de construcciones.

El proyecto está a cargo del arquitecto Jorge López Moncada y cuenta con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además de los permisos estatales y municipales correspondientes.

Las labores se realizan de lunes a sábado, con jornadas que inician a las 8:00 horas y se extienden hasta la tarde, con el objetivo de avanzar sin prolongar las afectaciones en una de las zonas más transitadas del primer cuadro.

Con esta intervención, no solo se atiende el desgaste del paso del tiempo, sino que también se busca preservar uno de los principales referentes históricos y religiosos de Ciudad Victoria.