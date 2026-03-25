Agua de Cuaresma: la bebida tradicional refrescante y fácil de preparar en temporada

La bebida llamada agua de cuaresma se caracteriza por combinar frutas frescas, verduras y un toque dulce que la convierte en una experiencia única

La temporada de Cuaresma es una de las épocas más representativas del año en México, no solo por su significado religioso, sino también por su riqueza gastronómica. Durante estos días, es común disfrutar de platillos tradicionales que solo se preparan en esta temporada, así como de bebidas especiales diseñadas para refrescar y hacer frente a las altas temperaturas que suelen presentarse en estos meses.

Entre las opciones más llamativas destaca el “agua de cuaresma”, una bebida tradicional que también es conocida como “ensalada de cuaresma”, “agua santa” o incluso “sangre de Cristo”. Se trata de una preparación colorida, refrescante y llena de sabor, ideal para compartir en reuniones familiares o para disfrutar en una tarde calurosa en casa.

El agua de cuaresma se caracteriza por combinar frutas frescas, verduras y un toque dulce que la convierte en una experiencia única. Su popularidad radica no solo en su sabor, sino también en la facilidad para prepararla, ya que sus ingredientes son accesibles durante la temporada de Semana Santa.

¿Cómo se prepara el agua de Cuaresma?

Para su elaboración, lo primero es reunir todos los ingredientes y asegurarse de que estén bien lavados y desinfectados. Esto garantiza una preparación segura y lista para consumirse, algunos de los elementos necesarios son; betabel, manzana en cubitos y plátano en rodajas, aunque es importante que la receta puede variar dependiendo de cada familia.

1 litro de agua de betabel

1 taza de betabel cocido picado en cubitos

1 taza de manzana picada en cubitos

1 taza de plátano en rodajas

1 taza de gajos de naranja

½ taza de cacahuates

1 taza de lechuga finamente fileteada

Azúcar

El proceso es sencillo: en un recipiente grande se colocan el betabel, el plátano, la manzana, la naranja, los cacahuates y la lechuga. Posteriormente, se agrega el litro de agua de betabel y se mezclan todos los ingredientes hasta integrarlos por completo. Finalmente, se endulza al gusto.

Para obtener una mejor experiencia, se recomienda refrigerar la bebida durante aproximadamente una hora o, si se prefiere, añadir hielos al momento de servir. Tradicionalmente, se presenta en un vaso o copa de vidrio acompañado de un tenedor largo, lo que permite disfrutar tanto del líquido como de la fruta.

En caso de no contar con cacahuates, una alternativa interesante es utilizar mazapán, lo que aporta un sabor similar de manera creativa, esto según información del Gobierno de México, quienes a través de sus canales oficiales promueven la preparación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO