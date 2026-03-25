Alistan operativo de Semana Santa con 3 mil elementos y despliegue interinstitucional

Autoridades activarán un operativo con participación estatal, federal y municipal para resguardar a turistas en carreteras y destinos, con refuerzo en rutas de mayor riesgo y acompañamiento a connacionales durante el periodo vacacional

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

VICTORIA, Tam.- Con un operativo que incluye 3,000 elementos de la Guardia Estatal, así como fuerzas de seguridad federales, de procuración de justicia, salud, turismo y Ángeles Verdes, este próximo viernes arranca el operativo vacacional de Semana Santa.

Al despliegue se suma Protección Civil y autoridades municipales, con el objetivo de brindar atención y seguridad a las y los paseantes, principalmente en destinos de playa.

Se informó que, además del personal, se contará con más de 700 vehículos, así como helicópteros, cuatrimotos y ambulancias del CRUM, que estarán distribuidos en distintos puntos para la atención de turistas.

También se dio a conocer que el pasado 18 de marzo inició el programa “Héroes Paisanos”, dirigido a connacionales que visitan el país durante este periodo, el cual se mantendrá vigente hasta el 18 de abril con acompañamiento de autoridades de seguridad pública y del Instituto Nacional de Migración, para facilitar su tránsito por las carreteras del estado.

Desde la Mesa de Paz, se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional agilizar las revisiones en puntos instalados en Oyama, La Coma y Jaumave, con el fin de reducir tiempos de espera y evitar filas extensas. Como parte de estas acciones, se contempla habilitar más carriles y retirar algunos topes para mejorar la fluidez vehicular, además de realizar inspecciones de manera ágil en unidades que lo requieran.

Asimismo, se prevé reforzar la presencia de la Guardia Nacional en la carretera Zaragoza–Victoria, donde durante el mes de enero se registraron accidentes fatales.