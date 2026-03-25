Choque e incendio taponea carretera

El impacto de dos pipas provocó el fuego que consumió a ambas unidades y detuvo la circulación en la Rumbo Nuevo por 12 horas; hasta la mañana de este miércoles fue liberada la carretera

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un choque entre dos tractocamiones ocurrido a las 03:30 horas de este martes provocó una explosión y un incendio que mantuvo cerrada la carretera que conecta con el centro del país durante más de 12 horas, mientras cuadrillas de rescate y personal de vialidad realizaban labores intensas para retirar los restos calcinados de las pesadas unidades.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 9 de la carretera Rumbo Nuevo. Una cisterna cargada con miles de litros de gasolina y un tráiler de doble remolque que transportaba químicos lubricantes colisionaron después de que al primero se le desprendiera el contenedor, lo que derivó en un fuerte impacto y un incendio que consumió por completo ambos vehículos.

Desde la madrugada, elementos de Protección Civil, bomberos y la Guardia Nacional acordonaron la zona y cerraron la circulación en ambos sentidos para evitar riesgos a otros automovilistas.

El Centro Regulador de Urgencias Médicas trasladó a un hospital de Ciudad Victoria a uno de los operadores, quien presentó quemaduras graves en brazos, piernas y diversas partes del cuerpo.

Las labores de remoción se extendieron por varias horas debido a la magnitud del siniestro. Equipos especializados trabajaron bajo condiciones adversas para retirar los metales retorcidos y calcinados de los remolques, así como para limpiar el pavimento de los derrames de combustible y químicos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y evalúan los daños ocasionados en la infraestructura carretera.