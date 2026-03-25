Derrame en el Golfo de México alcanza 630 km; Greenpeace denuncia falta de control y Pemex reporta avances

Actualmente residuos de hidrocarburos se extienden alrededor de 630 kilómetros de línea de costa. Se desconoce su profundidad

Mientras Pemex asegura mantener labores permanentes de limpieza en playas, cuerpos de agua y manglares afectados por el derrame de petróleo en el Golfo de México, Greenpeace advierte que el desastre está fuera de control.

Aleira Lara Galicia, directora ejecutiva de Greenpeace México, señaló en entrevista con Carmen Aristegui que el derrame no fue un accidente y ya afecta 630 kilómetros de costa en Veracruz y Tabasco.

Greenpeace México acusa falta de transparencia del gobierno y denuncia que pescadores realizan la limpieza.

Derrame de crudo en el Golfo de México mide 630 km

Basándose en el monitoreo ciudadano del Corredor Arrecifal del Golfo de México, Greenpeace reporta 51 sitios con presencia de chapopote; 42 en Veracruz y 9 en Tabasco.

Actualmente residuos de hidrocarburos se extienden alrededor de 630 kilómetros de línea de costa. Se desconoce su profundidad.

Derrame de petróleo en el Golfo de México, no es un accidente: Greenpeace

Reiterando que playas y costas se han visto afectadas por el derrame de petróleo que no ha podido controlarse, Aleira Lara, de 45 años de edad, asegura que éste no fue un accidente.

Dando por hecho que intereses propios, una vez más, se impusieron sobre el cuidado del ecosistema, la directora de Greenpeace reprueba la inexistencia de reportes claros tanto de Pemex como del gobierno.

Así como contradice a la refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural, al asegurar que la población afectada, en su mayoría pesqueros, son los que están realizado labores de limpieza a fin de resarcir el impacto.

Por su parte, Pemex asegura lo contrario, se jacta haber logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de petróleo.

Se habla de un gran avance en los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan, Veracruz, Dos Bocas y Tabasco.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS