Detectan venado cola blanca con miasis por gusano barrenador; suman 8 casos en fauna silvestre

En el municipio de Tzucacab, Yucatán, suman cuatro casos de fauna silvestre.

Se elevó a ocho el número de casos de Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax), en animales de vida silvestre, con la aparición de un venado cola blanca (Odocoileus virginianus), con miasis en Yucatán.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmó el caso activo del parásito, el pasado 13 de marzo en un ejemplar hembra, en el municipio de Tzucacab, dentro del Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin, dependiente de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

El venado cola blanca tenía larvas en una de sus orejas, que se hirió al chocar con un alambrado de púas, por lo que recibió tratamiento con Ivermectina.

De esta forma, van cinco animales de vida silvestre con Gusano Barrenador, bajo cuidado profesional en confinamiento y tres en su hábitat natural.

Cronología

El primer caso de Gusano Barrenador del Ganado en un ejemplar de vida silvestre data del 24 de abril de 2025, cuando fue encontrada una Aguililla caminera (Rupornis magnirostris), con miasis en el ala derecha, en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.

De acuerdo a una tarjeta informativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), posteriormente, el 1 de mayo de 2025, se detectaron larvas en un Búfalo de Agua (Bubalus bubalis), en una unidad de producción ganadera, en Palizada, Campeche.

Después, el 8 de agosto de 2025, se confirmó el caso de una paloma común (Columba livia), en el municipio Playa Vicente, en Veracruz.

Para el 28 de agosto de 2025, se identificó un ciervo rojo con miasis por Gusano Barrenador en la base de las astas en un PIMVS (Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre), de Tzucacab, Yucatán.

En diciembre de 2025, se registró la muerte de un mono Saraguato con miasis en una extremidad en Palenque, Chiapas.

En febrero de 2026, se presentaron dos casos de ciervo rojo en una PIMVs en Tzucacab, Yucatán y ahora en marzo, el venado cola blanca, con lo que ya suman cuatro casos en el mismo municipio.

Se suma Tlaxcala y reaparece Nuevo Léon

De acuerdo con el Senasica, actualmente existen mil 281 casos activos de Gusano Barrenador del Ganado en 21 estados de la República Mexicana: Oaxaca (223), Veracruz (189), Chiapas (137), Puebla (118), San Luis Potosí (102), Guerrero (65), Querétaro (63), Michoacán (59) y Yucatán (58).

Además, ,Hidalgo (52), Jalisco (42), Quintana Roo (35).Tamaulipas (35), Estado de México (29), Campeche (25), Tabasco (25), Colima (12), Guanajuato (6), Morelos (4), Nuevo Léon (1) y Tlaxcala (1).

El reporte indica que hay 716 casos activos en bovinos, 294 en perros, 132 en cerdos, 65 en caballos, 30 en ovejas, 20 en cabras, 14 en humanos, cinco en gatos, cuatro en aves de corral y uno en fauna silvestre (venado cola blanca).

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR