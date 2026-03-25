Difunden imagen inédita de Cazzu y Christian Nodal; genera dudas sobre supuesto bautizo de Inti

Esta fotografía circuló en las redes sociales durante las últimas horas, y se tomó un par de meses antes de que la polémica pareja anunciara su separación

La situación entre Christian Nodal y Cazzu no es la mejor en estos momentos. El pleito entre ambos llegó hasta los juzgados, pues Cazzu lo demanda en Argentina por diversos temas dedicados a la manutención de Inti, la hija que tuvieron juntos, además de violencia vicaria, entre otros asuntos que aún están pendientes. Por su parte, el cantante mexicano exigió a través de lo legal que se muestren pruebas de lo sucedido y de los gastos derivados del dinero que ha dado hasta el momento.

En medio de esta situación llena de fricciones, un sacerdote dio a conocer una fotografía inédita de Christian Nodal y Cazzu en el bautizo de un menor. En la imagen se les puede ver posando junto al padre, y es el interprete de música regional mexicana quien tiene a un pequeño entre sus brazos.

¿Nodal y Cazzu bautizaron a INTI?

Jesús Yovani es el nombre del padre que las publicó, pero ya no hay registro de sus redes, pues fueron suspendidas. Este bautizo no fue el de Inti, en realidad, se trató del bautizó de uno de los hijos del productor musical Abelardo Báez, donde la pareja fungió como padrino y madrina respectivamente. No es el evento del bautizo de Inti.

Por el momento no existe ningún registro de que Christian Nodal y Cazzu hayan bautizado a Inti, debido a que no fue un evento público en caso de que haya sucedido, únicamente hay fotografías de algunas fiestas de cumpleaños. Ninguno de los dos involucrados ha dicho algo con respecto a la foto.

¿Cómo fue el bautizo?

Esta celebración se llevó a cabo en un entorno privado, donde los padres compartieron momentos de alegría junto a sus seres más cercanos, pero hasta el momento no hay mayor información de dónde se realizó esa ceremonia. Lo que sí se sabe, es que no se trata del evento de la hija que tuvieron, quien en ese momento tenía alrededor de 5 meses.

Para la ocasión, el pequeño lució un ropón tradicional en color blanco, mientras que sus padres optaron por atuendos elegantes que mantenían la esencia de sus estilos personales. Cazzu se mostró con un vestido en tonos oscuros como el café y Nodal complementó la estampa familiar con jeans, botas vaqueras, una camisa blanca y un traje color crema.

A pesar de los cambios posteriores en la relación sentimental entre los artistas, el bautizo permanece como un registro de armonía y afecto entre ambos. Esta es una de las pocas fotografías que existen de ellos como una familia feliz, pues meses más tarde dieron a conocer su separación. El resto es historia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO