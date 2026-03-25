Golpea al aprendizaje violencia en escuelas

Los conflictos en planteles está pegando en la educación de los estudiantes. alerta el sindicato de maestros

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La violencia escolar, las protestas de padres de familia y el rezago en la asignación de docentes configuran un escenario preocupante en las escuelas de Tamaulipas, donde el impacto ya se refleja en el aprendizaje de los alumnos.

Así lo señaló el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, quien advirtió que la responsabilidad es compartida entre autoridades, directivos y familias.

El líder sindical reconoció que existe una falta de control que permite situaciones de riesgo dentro de los planteles, por lo que consideró necesario reforzar la vigilancia por parte de directivos, así como una mayor participación responsable de los padres.

En este sentido, criticó las protestas que derivan en la toma de escuelas, como el caso reciente en la primaria “Pedro J. Méndez”, donde una madre de familia cerró el plantel.

Calificó estos actos como un abuso que perjudica directamente a los estudiantes, quienes pierden días de clase que difícilmente se recuperan.

Rodríguez Treviño insistió en que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y por la vía institucional, priorizando siempre el derecho a la educación.

A la par, persiste un rezago importante en la asignación de docentes. Aunque las plazas existen, el proceso puede tardar más de tres meses debido a trámites administrativos entre Federación y Estado.

Este retraso provoca que grupos permanezcan sin maestro, obligando a directores a asumir funciones adicionales y generando un impacto directo en el aprendizaje.

“El problema no es la falta de plazas, sino la tardanza en asignarlas”, sostuvo.

Otro de los retos es la atención a alumnos con necesidades especiales. Aunque reconoció el esfuerzo de los docentes, admitió que se requiere personal con mayor especialización para atender adecuadamente a este sector.

En conjunto, estos factores reflejan un sistema educativo bajo presión, donde la suma de problemas —seguridad, conflictos sociales, rezagos administrativos y falta de personal especializado— termina afectando directamente la formación de los estudiantes.