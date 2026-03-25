Indisciplinados

Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza

El día uno de este mismo mes, el gobernador Américo Villarreal Anaya dijo, a la estructura estatal de Movimiento Regeneración Nacional (morena) que:

‘No hay agendas personales, ni ‘proyectos individuales adelantados’.

Sin embargo, en toda la geografía tamaulipeca se percibe proselitismo abierto por parte de algunos pretendientes a las candidaturas de morena, a diputados federales, legisladores locales, alcaldes y regidores, a jugarse en el proceso electoral 2026-27.

Aunque igual, sobre su propio relevo, que será en el 2028.

En sus promocionales a través de redes sociales, no manifiestan, ellos ni ellas, buscar candidatura alguna. Pero harta alharaca hacen en cuanto a ‘su aportación para ayudar al pueblo’ desde sus trincheras a manera de un mensaje para que la sociedad se fije en sus identidades.

El Facebook, YouTube, Instagram y Tiktok son las plataformas en que más se promocionan, creyendo que con esa estrategia alcanzarían no sólo la candidatura anhelada, sino la codiciada posición, convenciendo así a los núcleos votantes.

Empero, han mostrado un miserable trabajo territorial.

Al menos los pretendientes a diputaciones federales y locales; y a los ayuntamientos, salvo contados casos.

Hay evidencias de sus promocionales, pero por no hacerles más gordo el caldo omito sus nombres.

No obstante, considero desleal e irresponsable su ‘jugarreta mediática’ por desatender el llamado disciplinario gubernamental.

El mandatario estatal seguramente está enterado de los ‘acelerados’ e incluso de quienes le juegan contras por lo que, supongo, tomaría medidas, en consecuencia.

Sobre todo, porque él debe marcar los tiempos.

Y esos tiempos deben acoplarse a una estrategia nacional.

Tácitamente con la agenda presidencial. Y partidistamente en la forma que marque el alto mando de morena sobre el método selectivo.

Bajo esta tesitura, advierto que Américo Villarreal Anaya refrendará su posicionamiento, en los días por venir de que ‘No hay agendas personales, ni ‘proyectos individuales adelantados’, para frenar a tanto acelerado.



Uso y abuso de redes

La oligarquía –que otrora le hizo daño profundo a Tamaulipas– da patadas de ahogado como su táctica recurrente para evitar el ostracismo, por lo que recurre a la infocracia intentando descalificar los avances de la democracia representativa.

Las redes sociales son el vehículo que más utilizan en la pretensión de manipular a la población con mentiras viles.

Lo malo de este asunto es que el libertinaje persiste en las plataformas digitales.

Y lo sano: que los autores de la embestida ya quedaron al descubierto.

Así que ignorando las informaciones falsas es la mejor forma de evitar su veneno.

Postdata: En ese juego sucio, también se involucran los acelerados de morena que quieren pescar a río revuelto.



Glosa del informe

El viernes 13 de marzo le fue entregado a la LXVI Legislatura del Congreso local, por escrito, el cuarto informe del gobernador Américo Villarreal Anaya sin que, hasta el evento público donde el mandatario hizo un recuento de la actividad ejecutada por su administración en el último año, el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Armando Prieto Herrera, definiera tiempos para la glosa.

Craso error, pues exhibe falta de conocimiento legislativo.

Estamos transitando el doceavo día de haberse entregado el informe.

Pero no hay información legislativa.

¡Vaya, trivialidad!, del diputado que pretende ser alcalde de Reynosa.



Aplazamiento del ‘Plan b’

Las comisiones senatoriales que ‘analizan’ el ‘Plan b’ de le reforma político electoral, frenaron sus trabajos el pasado lunes, aunque en la víspera estos fueron reanudados, por lo que el dictamen del pleno quizás no ocurra esta misma semana, sino después del asueto.

Así que el Senado de la República debe trabajar a marchas forzadas a fin de zanjar su dictamen en tiempo y forma, porque el período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión vence el 30 de abril próximo, y antes de irse al receso, el ‘Plan b’ deberá ser igualmente aprobado por la Cámara de Diputados.

Las observaciones que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre la modificación de los cabildos, en cuanto a ajustar el número de regidores, y la opinión que hay que recoger en las 31 entidades de la República, igual frenan el dictamen.

Pero hay una causa mayor:

La revocación de mandato.

Los partidos aliados de morena (PT y PVEM) aducen que apareciendo Claudia Sheinbaum Pardo en las boletas (por la popularidad que conserva) acarrearía votos solamente al membrete guinda, dejándolos en desventaja, aun cuando los tres mantuvieran la alianza en el proceso electoral 2026-27.

Correo: jusam_gg@hotmail.com