Sheinbaum llama a empresarios a confiar en renegociación del T-MEC

Durante la Asamblea Anual de Caintra en Monterrey, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a industriales mantener la confianza en una posible renegociación de aranceles con Estados Unidos

Staff

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este miércoles la 82 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), donde expresó su optimismo sobre la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y llamó al sector empresarial a mantener la confianza frente a los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense.

Desde el centro de convenciones Cintermex, la mandataria reconoció el impacto que han tenido los gravámenes en sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, pero subrayó que existe disposición del gobierno de Estados Unidos para renegociar estas medidas en una nueva etapa del acuerdo comercial.

El encuentro reunió a más de 3 mil 500 empresarios e industriales de Nuevo León. En el presídium acompañaron a la presidenta el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el gobernador Samuel García Sepúlveda; el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos; y el presidente de Caintra, Jorge Santos Reyna.

Durante la asamblea, Santos Reyna rindió protesta para un segundo periodo al frente del organismo empresarial (2026-2027). El programa incluyó además una conferencia magistral del periodista Andrés Oppenheimer, quien abordó los escenarios económicos globales y de México hacia 2030.

La visita presidencial ocurre en un contexto marcado por la preparación de la revisión del T-MEC, acuerdo vigente desde 2020 y cuya continuidad deberá definirse en 2026. En este proceso, el secretario Ebrard ha sostenido encuentros recurrentes en Washington con autoridades estadounidenses.

Sheinbaum también hizo referencia a la volatilidad en los mercados energéticos internacionales, señalando el reciente incremento en los precios del petróleo, impulsado por tensiones en Medio Oriente.

La Asamblea de Caintra se mantiene como uno de los principales espacios de diálogo entre el gobierno federal y la iniciativa privada. Con su participación, la presidenta suma su segunda asistencia consecutiva a este foro empresarial en Monterrey.