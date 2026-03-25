Tampiqueños sufren y peligran por el pésimo servicio de la aerolínea American Airlines

De acuerdo con reportes de usuarios, algunos vuelos han presentado demoras desde su salida, lo que ha provocado largas esperas y afectaciones en los itinerarios de los pasajeros

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Pasajeros tampiqueños se han estado quejando en redes sociales por el pésimo servicio que brinda la aerolínea American Airlines, principalmente en vuelos con conexión hacia Dallas saliendo del Aeropuerto Internacional de Tampico.

Denuncian retrasos, falta de información y mala atención al cliente.

De acuerdo con reportes de usuarios, algunos vuelos han presentado demoras desde su salida, lo que ha provocado largas esperas y afectaciones en los itinerarios de los pasajeros.

“Otra vez retrasado el vuelo de American Airlines a Dallas, nadie da información y ya llevamos más de dos horas esperando en el aeropuerto de Tampico” señaló Nubia Delgado en sus redes sociales.

La reanudación de operaciones entre Tampico y Dallas incrementó la demanda del servicio, lo que también ha derivado en mayores reportes de inconformidades por parte de viajeros de la zona sur de

Tamaulipas.

“Muy mala atención de American Airlines, cambian horarios y no avisan, uno pierde conexiones y nadie se hace responsable.American Airlines llegó tarde desde Dallas y el personal no sabía ni qué decirnos, pésimo servicio”.

Usuarios tampiqueños manifestaron su inconformidad por el presunto pésimo servicio de la aerolínea American Online, señalando retrasos, cancelaciones y falta de atención al cliente, situaciones que han generado molestias entre los pasajeros.