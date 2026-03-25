VIDEO: guardia de seguridad se asusta y llora al ver carritos moverse solos en supermercado

El encargado de la seguridad en la tienda de autoservicio pide llorando que: "por favor ya no le pasen esas cosas" porque tiene mucho miedo

Dos videos que circulan intensamente en redes sociales han puesto la piel de gallina a miles de usuarios, especialmente a trabajadores de tiendas de autoservicio. Las imágenes, grabadas aparentemente por el mismo empleado de seguridad del turno nocturno, muestran lo que muchos aseguran es actividad paranormal en los pasillos de una conocida tienda de autoservicios.

En el primer video, se escucha la voz agitada del trabajador, quien confiesa sentir miedo tras escuchar ruidos inusuales en la tienda de autoservicio, mientras sigue grabando el pasillo donde se encuentran algunos carritos para transportar la mercancía. Al enfocar su cámara hacia el pasillo de detergentes y papel higiénico, se observa un carrito de supermercado que comienza a avanzar solo, sin que ninguna persona esté cerca para empujarlo.

Lo que más ha impactado a los espectadores no es solo el movimiento inicial, sino que el carrito parece «cobrar vida» por segunda vez, desplazándose hacía atrás de forma fluida, deteniéndose después de avanzar varios centímetros. Un segundo video compartido por el mismo usuario en la red social muestra tres carritos del super mercado parados en la entrada de la tienda de autoservicio. En ese video el guardia de seguridad comienza a grabar luego de ver que algunos objetos se mueven de manera extraña.

¿Realidad o truco?

El empleado dice a la cámara que se pone muy nervioso al no saber que está sucediendo en ese lugar, cuando de pronto un carrito se mueve rápidamente hacía atrás como si fuera empujado por alguna persona por lo que el guardia de seguridad entra en pánico y comienza a llorar repitiendo varias veces a la cámara la frase: «Otra vez, otra vez no».

El encargado de la seguridad en la tienda de autoservicio pide llorando que: «por favor ya no pasen esas cosas porque le está dando mucho miedo», inmediatamente después un segundo carrito se mueve mientras el hombre sigue llorando y preguntándose porque le pasan esas cosas a él.

Finalmente, antes de que se corte el video, se vuelve a mover el segundo carrito y al mismo tiempo caen al piso unas canasta que utilizan los clientes para transportar su mercancía.

Como suele ocurrir con estos avistamientos, las opiniones en redes se han dividido drásticamente:

Muchos internautas han compartido experiencias similares en sus lugares de trabajo, asegurando que las bodegas grandes suelen albergar «energías» o «presencias» que se manifiestan cuando hay poco ruido. Otros sugieren explicaciones más terrenales, como un piso ligeramente inclinado, corrientes de aire provenientes de los sistemas de refrigeración industrial o, incluso, el uso de hilos invisibles para crear un video viral.

No es la primera vez que una sucursal de este tipo se vuelve noticia por eventos inexplicables. Medios locales han reportado anteriormente que el silencio de la madrugada y las dimensiones de estos establecimientos suelen prestarse para sugestiones colectivas o fenómenos físicos que, ante la falta de luz, parecen sacados de una película de terror.

Hasta el momento, la cadena comercial no ha emitido ningún comunicado oficial, pero el video sigue sumando miles de reproducciones y comentarios de personas que juran que, después de verlo, no volverán a caminar solos por un pasillo vacío.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO