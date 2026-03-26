Adiós calor este fin de semana; frente frío 42 refrescará Tamaulipas

¡Prepárate, Tamaulipas! Se va el calor… y llega un fin de semana más fresco, con lluvias, viento y hasta posibles tormentas

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Después de una semana de calorcito, un nuevo sistema frontal traerá calma a las altas temperaturas en Tamaulipas, donde se pronostica un agradable descenso climático y chubascos por varios días.

Es el frente frío 42 de la temporada el que causará dichas afectaciones a partir de este viernes 27 de marzo, con lluvias de moderadas a intermitentes, descargas eléctricas y rachas de viento que podrían alcanzar entre los 60 y 80 kilómetros por hora en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante el viernes aún se mantendrá el ambiente caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 35 grados Celsius.

Pero después de esto, el ingreso del sistema frontal incrementará la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

Será a partir del sábado 28 cuando se perciba con mayor claridad el descenso térmico, derivado de la masa de aire polar que acompaña al frente frío, provocando mañanas más frescas y una reducción gradual en las temperaturas máximas, que se ubicarán entre los 25 y 32 grados durante el fin de semana.

En la zona norte, municipios como Nuevo Laredo y Reynosa resentirán con mayor intensidad los efectos del sistema, con vientos fuertes y posibles tolvaneras, además de una baja en las temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 14 grados hacia el domingo.

Para la región centro, en Ciudad Victoria y municipios cercanos, se prevé un comportamiento similar, con chubascos más probables en zonas serranas y temperaturas que pasarán de los 32 a 35 grados el viernes, a mínimas de entre 14 y 17 grados en los días posteriores.

En el sur del estado, particularmente en Tampico y Ciudad Madero, el clima será más templado por la influencia del Golfo de México, aunque no se descartan lluvias, vientos costeros y oleaje elevado debido al evento de “norte”.

Las autoridades advierten que aunque no se esperan heladas en territorio tamaulipeco, sí podrían presentarse afectaciones como encharcamientos, así como caída de objetos por los fuertes vientos, además de la posible presencia de granizo aislado.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, asegurar objetos en exteriores, evitar zonas de riesgo durante lluvias intensas y mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que las condiciones podrían modificarse conforme avance el sistema frontal.