Dan de baja a agentes del Ministerio Público

Se inició un proceso de depuración que ha derivado en la baja de elementos por irregularidades

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa con un proceso de depuración del personal que ha llevado a la baja de varios agentes investigadores y ministerios públicos por no cumplir con los requisitos establecidos o por incurrir en irregularidades durante su labor.

El Fiscal General, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que estas medidas forman parte de una reestructuración institucional que busca mejorar el funcionamiento y la confianza en la dependencia.

Señaló que no en todos los casos se han iniciado acciones legales, pero que algunos servidores públicos enfrentan procedimientos administrativos por faltas en su desempeño.

Las bajas se deben principalmente a la no aprobación de exámenes de control y confianza, así como a conductas indebidas detectadas durante evaluaciones. Aunque aún no se tiene un número preciso, Govea Orozco aseguró que los ajustes ya son relevantes en diferentes áreas, incluyendo vicefiscalías, fiscalías especializadas y direcciones.

Este proceso de reordenamiento es progresivo y se enfoca en revisar el desempeño tanto de mandos como de personal clave, buscando perfiles que cumplan con los estándares legales, técnicos y de confianza que la ley exige.

El Fiscal reconoció que durante su gestión han salido a la luz prácticas irregulares, como retrasos en procesos y acciones fuera del marco legal. Por ello, destacó que cada vez que se detectan irregularidades se actúa de inmediato para corregirlas y asegurar un mejor servicio.

Finalmente, insistió en que el objetivo principal de esta depuración es recuperar la confianza ciudadana en la Fiscalía, garantizando un cuerpo de servidores públicos comprometidos con la legalidad, la eficiencia y el respeto al derecho.