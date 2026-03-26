Después de 11 años, Forty regresa con sus dueños gracias a su microchip

Perro robado en 2015 regresa a su familia en Filadelfia tras casi 11 años; actualización de microchip permitió localizar a dueños y lograr reencuentro inesperado

Una familia de Filadelfia, Estados Unidos, experimentó una sorpresa cuando su amado perro, un mestizo de tipo terrier llamado 40Cal (o ‘Forty’), regresó a sus vidas esta semana, casi 11 años después de haber desaparecido.

De acuerdo con la información compartida en redes sociales, en mayo de 2015, Forty y otro perro fueron robados del patio trasero de la casa familiar en Mayfair por un ladrón, por lo que la familia lo buscó desesperadamente durante años, pero con el tiempo perdieron la esperanza y se mudaron al condado de Luzerne, Pensilvania, aunque nunca lo olvidaron.

Regresa con su familia después de 11 años

La dueña identificada como Jourdyn había actualizado recientemente la información de contacto del microchip de Forty, a pesar de pensar que su perro ya anciano probablemente había muerto, gracias a esta actualización, ACCT Philly, el servicio local de control y cuidado de animales, pudo contactar a la familia. Forty, ahora una perra mayor, fue encontrada deambulando el sábado por la noche.

“Pensé que era una broma. Es simplemente increíble, y no puedo creer que después de tantos años lo hayan traído de vuelta”, dijo Jourdyn a medios locales

Al día siguiente, Jourdyn, «radiante de alegría», y su familia viajaron a Filadelfia para reencontrarse con Forty después de más de una década. “Es muy mayor, y se va a ir a casa con nosotros para vivir al máximo el tiempo que nos quede con él”, afirmó Jourdyn.

¿De qué sirve un microchip en las mascotas?

El caso de Forty resalta la importancia de los microchips para mascotas, los responsables de las organizaciones de rescate animal subrayaron la necesidad de mantener actualizada la información del microchip de los animales perdidos. Un portavoz del refugio señaló que, a pesar de que Forty evidentemente recibió buenos cuidados, podría haber regresado mucho antes si se le hubiera escaneado el chip.

Asimismo, hicieron un llamado a los «buenos samaritanos» que encuentran mascotas a que las hagan escanear para verificar si tienen dueño antes de asumir que no tienen hogar, recalcando que “Ayudar a una mascota necesitada es loable, pero los buenos samaritanos deberían comprobar si son dueños antes de decidir quedarse con un animal”.

¿Qué es un microchip para mascotas?

Un microchip para mascotas es un dispositivo electrónico diminuto, del tamaño de un grano de arroz, que se implanta bajo la piel del animal, generalmente entre los omóplatos, como forma de identificación permanente. Este método no es invasivo con los animales.

Contiene un código único que, al ser escaneado por un veterinario o refugio, permite acceder a los datos de contacto del dueño en una base de datos para reunir a mascotas perdidas con sus familias.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO