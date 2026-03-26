Harán corte de agua este día

Por mantenimiento de CFE se realizará el corte en suministro de agua en algunos sectores de la ciudad

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un corte temporal en el suministro de agua potable afectará a diversas colonias y fraccionamientos de Ciudad Victoria este jueves 26 de marzo, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con el aviso oficial, las labores se realizarán sobre la carretera Victoria-Hidalgo, a la altura del Ejido Laborcitas, lo que obligará a detener el bombeo de agua en esa zona.

La suspensión está programada en un horario de 10:00 a 18:00 horas, periodo en el que se prevé la interrupción total del servicio en los sectores abastecidos por esta línea.

Entre las áreas que resentirán la falta de agua se encuentran los conjuntos habitacionales Ampliación Lázaro Cárdenas y Paseo de las Américas, así como los fraccionamientos Camino Real, Campestre Sierra Bonita, México, Misión San Agustín, Naciones Unidas Sur, Santo Tomás y Villa Montaña.

Autoridades municipales exhortaron a la población a tomar previsiones, como el almacenamiento anticipado del vital líquido, a fin de reducir afectaciones en actividades cotidianas.

El Gobierno Municipal de Victoria, agradeció la comprensión de la ciudadanía ante estas acciones, necesarias para mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio más eficiente en la región.