Jugador de Cruz Azul no viaja a EE.UU. por restricciones migratorias

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón compartió un comunicado para informar la situación de su jugador

El día de ayer, Cruz Azul, actual sublíder del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, disputó un partido amistoso en Estados Unidos contra el Atlético Nacional de Colombia. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón ganó 3 goles por 0 el partido celebrado en PayPal Park de San José, California.

Horas antes de la victoria, «La Máquina» compartió un comunicado en redes sociales para informar que uno de sus jugadores no pudo disputar el partido amistoso en Estados Unidos debido a una «restricción» de aquel país contra ciudadanos nacidos en Nigeria.

Cruz Azul comparte comunicado

La tarde de ayer, miércoles 25 de marzo, Cruz Azul informó que el futbolista Osinachi Christian Ebere no viajó a Estados Unidos para jugar el partido amistoso contra Atlético Nacional de Colombia. El equipo de la Liga MX explicó que el futbolista no podía ingresar a Estados Unidos debido a una restricción que existe contra ciudadanos de Nigeria.

«Cruz Azul informa que nuestro jugador Osinachi Christian Ebere no forma parte de la delegación del equipo para enfrentar en partido amistoso al Atlético Nacional de Colombia en San José, California», se lee en el mensaje.

En la parte final del escrito se informó que el Cruz Azul está realizando las «gestiones» para que Osinachi Christian Ebere, futbolista nacido en Nigeria, pueda disputar los partidos correspondientes a la Copa de Campeones de la CONCACAF que se jugarán en Estados Unidos el próximo mes de abril.

«Existe una proclama vigente restringiendo el ingreso de ciudadanos de Nigeria al territorio estadounidense. No obstante, el club continúa las gestiones para que el deportista puede participar en los partidos de la Copa de Campeones de la CONCACAF a celebrarse en Los Ángeles el próximo mes de abril», concluye el mensaje.

¿Cruz Azul vs Los Ángeles, cuándo son los partidos?

El próximo martes 7 de abril, Cruz Azul viajará a la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, para disputar la Ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF contra el LAFC. El partido de Vuelta será en el Estadio Cuauhtémoc el próximo 14 de abril.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO