¿Qué, que?

VIDA DIARIA/ ROSA ELENA GONZÁLEZ

Por. Rosa Elena González

¿Qué, qué? Seguramente esa fue la expresión de la gran mayoría de los panistas en Tamaulipas luego de enterarse de la resolución del IETAM que los deja morir solos y desecha denuncia en contra de quien funge como encargado del PAN en la entidad, LUIS RENE, El Cachorro, CANTÚ GALVÁN.

Entre coraje y decepción están los dirigentes municipales que exigen que de una vez por todas se realice la elección interna en el Partido Acción Nacional para definir nueva dirigencia de ese instituto político toda vez que el periodo de CANTU GALVAN ya feneció.

Exigen la mayoría de los dirigentes de los comités municipales del PAN que El Cachorro deje de hacerle daño al partido al que parece tiene la firme intención de mantenerlo paralizado y que el año electoral les agarre desarmados, como si quisiera al partido azul desaparecer.

Resulta que la autoridad electoral estatal desechó la queja en contra de CANTU GALVAN donde, los mismos de su partido le exigen haga lo conducente para que se emita la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia de ese instituto político en la Entidad.

No saben los panistas de corazón a que juega el IETAM, si está actuando de manera imparcial y apegado a lineamientos, si está contribuyendo a la permanencia de El Cachorro en el cargo o quiere que los del partido azul se acaben entre ellos mismos.

No se entiende cómo es que se desecha una petición, exigencia, de una considerable cantidad de militantes que solo desean renovar su partido, más porque la que ahora funge en el cargo estatutariamente ya no debería de estar ahí.

Para la gran mayoría de los militantes panistas la renovación de la dirigencia del PAN en Tamaulipas es necesaria y urgente, pero la cúpula de ese partido hace oídos sordos y para colmo la autoridad electoral desecha su petición para que se obligue a una elección interna para que se dé el cambio de timonero.

Y es que el 18 de marzo el Instituto Estatal Electoral en Tamaulipas desechó queja para obligar al PAN y al dirigente LUIS RENE, Cachorro, CANTU GALVAN a convocar a elecciones para renovar el comité Estatal.

En respuesta a denuncia presentada por Juan Guadalupe Rodríguez Sandoval, quien llevó la voz de todos los dirigentes de los comités municipales y una gran mayoría de militantes que están inconformes con el proceder y aletargamiento de El cacharro, personaje que cobra como presidente del PAN en la entidad pero que no le sirve de nada al partido ni a los panistas.

¿Qué hay detrás del aletargamiento del PAN y el que LUIS RENE quiera seguir al frente del PAN Tamaulipas? Quién sabe, pues tampoco se entiende el desinterés de la dirigencia nacional para que el partido azul se ponga en acción y así se prepare para estar en posibilidades de dar la pelea en las elecciones venideras.

Claro que los panistas que quieren ver a su partido en movimiento y están más que inconformes con la dirigencia de CANTU GALVAN no se quedarán de brazos cruzados y seguramente agotarán todos los recursos que estén a su alcance para lograr que se realicen las elecciones internas para el cambio de dirigencia, pero este seguirá tardando.

En fin, la situación es que entre el enojo y la decepción están hoy muchos panistas al ver que sus legítimos intentos por lograr que en el PAN se lleven a cabo las elecciones internas para la renovación de la dirigencia estatal han sido rechazadas y hasta el IETAM parece actúa a favor del Cachorro Cantú.