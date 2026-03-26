SCJN ordena a Grupo Xcaret retirar uso de elementos mayas en su publicidad

La SCJN ordenó a Grupo Xcaret retirar símbolos mayas de su publicidad y parques, al resolver que la protección cultural prevalece sobre intereses comerciales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la suspensión a Grupo Xcaret por el uso comercial del patrimonio maya.

Tras la resolución de la SCJN, Grupo Xcaret no podrá seguir utilizando elementos del patrimonio cultural maya en publicidad de hoteles y parques.

SCJN revoca suspensión a Grupo Xcaret que le permitía usar elementos de la cultura maya

La SCJN determinó que Grupo Xcaret deberá de retirar de su publicidad y parques cualquier elemento alusivo al patrimonio cultural maya.

Este jueves 26 de marzo, la SCJN revocó la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret seguir utilizando elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad turística.

La SCJN consideró que la protección del patrimonio maya tiene mayor peso que el interés comercial de una empresa.

Se trata de un falló histórico ya que la SCJN determinó que la protección de la identidad cultural de los pueblos originarios prevalece sobre el interés comercial de empresas privadas.

La SCJN resuelve a favor de la protección de la identidad cultural maya

El caso contra Grupo Xcaret se originó cuando el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) ordenó medidas cautelares, incluyendo el retiro de material promocional de la empresa.

Un juez concedió la suspensión de estas medidas argumentando que Grupo Xcaret cumplía con los requisitos legales, además de que contaba con autorización del Gran Consejo Maya de Quintana Roo.

Con siete votos contra dos, el Pleno de la SCJN consideró revocar la suspensión definitiva que un juez concedió a Xcaret para seguir usando símbolos mayas en su publicidad.

Esta decisión marca un hito en la lucha contra la apropiación cultural y la explotación mercantil del patrimonio indígena en México.

Se determinó que el patrimonio cultural pertenece a más de mil comunidades de la Península de Yucatán, por lo que ninguna organización o consejo particular podía autorizar su uso exclusivo a una empresa privada.

De esta manera, Grupo Xcaret deberá de suspender el uso de símbolos, iconografía y expresiones de la cultura maya en su publicidad y espectáculos.

Esta resolución se apoya en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, vigente desde 2022, la cual busca garantizar que los pueblos originarios decidan sobre el uso y comercialización de su identidad, tanto material como inmaterial.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS