Sheinbaum arranca torneos masivos de fútbol social con cifras récord

Más de 700 mil jóvenes y 2,300 adultos participan en torneos de futbol impulsados por el gobierno federal rumbo al Mundial 2026.

POR. STAFF

Ciudad de México, 26 de marzo de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró los torneos de cascaritas, dominadas y el llamado “futbol sin correr”, como parte del denominado Mundial Social 2026.

El evento, presentado durante la conferencia matutina, conecta a más de 700 mil jóvenes organizados en 95 mil equipos en todo el país, mientras que el torneo dirigido a adultos mayores suma apenas 2,300 participantes distribuidos en 313 equipos.

Funcionarios como Gabriela Cuevas y Abraham Carro subrayaron que se trata del evento más grande del Mundial Social, mientras que desde el IMSS, Zoé Robledo presentó el formato “futbol sin correr”, dirigido a personas de entre 50 y 69 años, una modalidad que privilegia la inclusión sobre la exigencia física.

En paralelo, autoridades deportivas aseguraron que estos torneos se suman a otras competencias escolares y federadas que, en conjunto, superan el millón de participantes, aunque sin detallar el impacto real en el desarrollo deportivo de alto rendimiento.

A nivel local, gobiernos estatales y de la Ciudad de México reportaron avances en infraestructura, como la rehabilitación de canchas y la organización de sedes, en el marco de la antesala del Mundial de 2026.