POR. STAFF
Ciudad de México, 26 de marzo de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró los torneos de cascaritas, dominadas y el llamado “futbol sin correr”, como parte del denominado Mundial Social 2026.
El evento, presentado durante la conferencia matutina, conecta a más de 700 mil jóvenes organizados en 95 mil equipos en todo el país, mientras que el torneo dirigido a adultos mayores suma apenas 2,300 participantes distribuidos en 313 equipos.
Funcionarios como Gabriela Cuevas y Abraham Carro subrayaron que se trata del evento más grande del Mundial Social, mientras que desde el IMSS, Zoé Robledo presentó el formato “futbol sin correr”, dirigido a personas de entre 50 y 69 años, una modalidad que privilegia la inclusión sobre la exigencia física.
En paralelo, autoridades deportivas aseguraron que estos torneos se suman a otras competencias escolares y federadas que, en conjunto, superan el millón de participantes, aunque sin detallar el impacto real en el desarrollo deportivo de alto rendimiento.
A nivel local, gobiernos estatales y de la Ciudad de México reportaron avances en infraestructura, como la rehabilitación de canchas y la organización de sedes, en el marco de la antesala del Mundial de 2026.