Vuelve la magia de Las Crónicas de Narnia en una nueva versión para Netflix

Descubre lo que se sabe de las nuevas adaptaciones de Las Crónicas de Narnia: fechas, director, reparto y más sorpresas del universo de C.S. Lewis.

Esto es todo lo que se sabe sobre Las Crónicas de Narnia, la nueva adaptación para Netflix que pretende retomar la magia de las películas de los años dos mil y traerlas de regreso, esta vez acompañadas de la plataforma de streaming.

Hace más de siete décadas que Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis han cautivado a generaciones de lectores con sus viajes a un mundo de leones parlantes, brujas poderosas y armarios mágicos.

Desde su primera aparición en la década de 1950, esta serie literaria se ha convertido en un clásico de la literatura infantil y juvenil, traducida a decenas de idiomas y con millones de copias vendidas en todo el mundo.

Sin embargo, llevar este mundo fantástico a la pantalla grande ha sido una travesía larga y a veces incierta. En el 2005, la película de El león, la bruja y el armario fue un gran éxito, pero la saga fue perdiendo terreno conforme se estrenaron sus secuelas.

Desde entonces, los fanáticos han esperado una reinvención que capture la esencia mágica de esos libros y que, al mismo tiempo, hable a nuevas generaciones de espectadores. Hoy, esa espera parece estar llegando a su fin con Netflix, quien ha apostado por revitalizar el universo de Narnia con una nueva adaptación cinematográfica.

¿Qué se sabe del reboot de Las Crónicas de Narnia?

En 2018, Netflix anunció un acuerdo de varios años con The C.S. Lewis Company para desarrollar series y películas basadas en el mundo de Narnia. La idea no es solo hacer una película aislada, sino construir un universo cinematográfico completo que abarque la icónica saga de siete libros escrita por Lewis.

La primera parte de esta nueva franquicia iniciará con una historia que sirve como precuela cronológica del universo de Narnia. La película se basa en El sobrino del mago, publicada en 1955 por C.S. Lewis.

Aunque este libro fue el sexto en ser publicado, es el primero en la cronología interna de la saga porque explica cómo se originó el propio mundo de Narnia.

Se trata de un reboot completo, separado de las películas realizadas en los años 2000. El reinicio permitirá a Netflix explorar historias de forma cronológica o incluso cruzarlas y expandir el universo más allá de lo que ya conocemos.

¿Cuándo se estrenará Narnia: El sobrino del mago?

De acuerdo con fuentes en el mundo del cine, se sabe que la película ya terminó de grabarse en Londres, después de 6 meses de trabajo.

Aunque no está 100% confirmado, se espera que el estreno de El sobrino del mago sea el 26 de noviembre de 2026 en cines, y luego se lanzará en Netflix a nivel mundial el 25 de diciembre del mismo año.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR