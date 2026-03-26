“¡Ya quiten USICAM!”: secretario de educación lanza reclamo ante el magisterio

Miguel Angel Valdez, señaló que el objetivo común es revalorizar la figura del docente y mejorar las condiciones laborales del sector

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Con un mensaje directo y sin matices, el titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, pidió públicamente la desaparición del sistema de evaluación docente USICAM, durante un evento sindical que reunió a cientos de maestros en el estado.

“Por favor ya nos quiten USICAM”, expresó el funcionario frente a la base magisterial, en una intervención que marcó el tono del encuentro encabezado por Arnulfo Rodríguez Treviño y con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya.

El pronunciamiento se dio en medio de un discurso en el que el secretario destacó la alianza entre el gobierno estatal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, subrayando que el objetivo común es revalorizar la figura del docente y mejorar las condiciones laborales del sector.

En ese contexto, hizo referencia al respaldo de la política educativa nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el liderazgo sindical de Alfonso Cepeda Salas, a quienes pidió atender la demanda del magisterio respecto a este sistema.

Valdez García aseguró que, de manera paralela, se avanza en compromisos clave como garantizar la cobertura total de docentes en las escuelas, así como mejorar la infraestructura educativa en miles de planteles del estado.

También destacó acciones recientes como la asignación de más de mil 600 horas de educación física, medida que calificó como un hecho sin precedentes y parte de una estrategia para fortalecer la formación integral de los estudiantes.

El funcionario cerró su intervención con un llamado a la unidad entre autoridades y magisterio, al advertir que la transformación educativa en Tamaulipas pasa no solo por programas y obras, sino por atender demandas históricas como la eliminación de mecanismos que, dijo, ya no responden a las necesidades del sector.