Activan limpieza por crudo en Soto la Marina; protegen nidos de tortuga lora

Las acciones se concentraron en el Santuario Rancho Nuevo, donde personal especializado detectó restos de hidrocarburo en la zona de playa, así como manchones aislados en el agua, lo que obligó a una intervención inmediata para contener los efectos del contaminante

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

SOTO LA MARINA, TAM.- Después de que a la Pesca llegaran residuos de crudo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales levantó un operativo de limpieza y cuidado a la fauna en plena temporada de anidación de la tortuga lora, una de las especies más emblemáticas del Golfo de México.

Las acciones se concentraron en el Santuario Rancho Nuevo, donde personal especializado detectó restos de hidrocarburo en la zona de playa, así como manchones aislados en el agua, lo que obligó a una intervención inmediata para contener los efectos del contaminante.

En medio de la contingencia, autoridades reportaron el hallazgo de seis nidos de tortuga lora en buen estado y sin afectaciones visibles, lo que representa un indicio positivo dentro de un escenario que encendió alertas ambientales en la región.

La coordinación entre dependencias permitió desplegar labores de limpieza de forma oportuna, priorizando la protección del ecosistema costero y, especialmente, de las áreas de anidación.

La vigilancia se mantendrá en los próximos días para evitar riesgos adicionales y asegurar que la temporada reproductiva de la especie continúe sin contratiempos.

Autoridades reiteraron que la protección de la vida marina en Tamaulipas se mantiene como una prioridad, particularmente en zonas clave como Soto la Marina, donde cada año arriban cientos de ejemplares de tortuga lora para desovar.