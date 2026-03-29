Aseguran más de dos millones de litros de hidrocarburo en Reynosa

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo de la autoridad competente autorización para ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, donde se aseguraron alrededor de dos millones 189 mil litros de hidrocarburo.
— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) March 29, 2026
La FGR obtuvo autorización para ejecutar una orden de cateo derivado de una denuncia anónima en la que se alertó de un predio que posiblemente resguardaba hidrocarburo de manera ilícita.
Al cumplimentar la orden judicial, las autoridades aseguraron el hidrocarburo mencionado, así como 49 frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico blanco y un cubitanque.
El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con las investigaciones correspondientes.
CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL