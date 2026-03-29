Brutal encontronazo deja elevados daños materiales

Pese a lo aparatoso del accidente, ni conductores ni acompañantes salieron lesionados salieron lesionados.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Brutal encontronazo entre una camioneta y un vehículo particular, se suscitó la tarde del domingo, en la prolongación de la avenida Hidalgo en Tampico.

Pese a lo aparatoso del accidente, ni conductores ni acompañantes salieron lesionados salieron lesionados.

La colisión se registró en el cruce de esa arteria con la calle Lomas de Rosales, frente a la colonia del mismo nombre.

Participaron en el choque un Ford Focus color plata y una Toyota RAV4 gris.

El primer vehículo circulaba de norte a sur por la prolongación y al momento de llegar a esa intersección, dio vuelta a la izquierda para tratar de incorporarse a Lomas de Rosale pero en lugar de eso, se impactó con la otra unidad que iba de sur a norte por la Hidalgo.

El carro terminó con daños en la parte frontal y la otra a la altura de la llanta delantera izquierda.

No obstante lo ocurrido, los operadores y sus acompañantes no terminaron lesionados aunque sí bastante asustados.

El percance generó algo de problemas en la vialidad.

Del hecho vial tomaron conocimiento peritos de Tránsito de Tampico.