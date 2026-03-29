De Tantoyuca a Tampico: manos artesanas mantienen viva la tradición de Ramos

La presencia de los artesanos forma parte del ambiente tradicional que acompaña el inicio de la Semana Santa, donde la fe y el trabajo manual se entrelazan en una de las celebraciones más significativas para la comunidad católica

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Desde temprana hora, personas artesanas dedicadas a la elaboración de palmas para la celebración del Domingo de Ramos se instalaron en la plaza de Armas, en el exterior de la Catedral de Tampico, donde ofrecieron sus productos a los fieles que acudieron a las primeras misas.

Entre ellas; se encontraba Regina Del Ángel, originaria de Tantoyuca, Veracruz, quien desde hace varios años se dedica a la creación de estos artículos tradicionales y, como cada temporada, llegó desde muy temprano para ocupar un espacio en la zona.

La artesana explicó que la elaboración de las palmas, muchas de ellas con figuras e imágenes católicas, requiere habilidad y práctica, ya que cada pieza le toma entre 10 y 15 minutos.

“Ya tenemos años trabajando en esto; venimos desde temprano para poder vender bien durante el día”

Indicó que los precios son accesibles para los creyentes, ya que van desde los 15 pesos en el caso de pequeñas cruces, hasta los 35 pesos en modelos de mayor tamaño y elaboración.

La presencia de los artesanos forma parte del ambiente tradicional que acompaña el inicio de la Semana Santa, donde la fe y el trabajo manual se entrelazan en una de las celebraciones más significativas para la comunidad católica.