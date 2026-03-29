Encabeza Presidenta ceremonia del Bicentenario de Margarita Maza

“La lealtad, el coraje y la inteligencia no tienen género”, dijo Claudia Sheinbaum al conmemorar 200 años del natalicio

Staff

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza, en un acto en el que reivindicó la trascendencia de las mujeres en los hitos históricos de la República.

En el Museo Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México conmemoró el natalicio de y destacó que reconocer a las mujeres en la historia es un acto de justicia: “la lealtad, el coraje y la inteligencia no tienen género”.

Además, reivindicó su legado como Primera Embajadora histórica de México y subrayó que los grandes momentos del país también se construyen desde las redes de apoyo y las heroínas invisibilizadas.

“Margarita, primera embajadora histórica de México, como la primera mujer presidenta te nombro y con ello enaltecemos tu legado que resuena con más fuerza que nunca”, expresó la presidenta.

“Con admiración infinita, te rendimos tributo y ofrecemos un reconocimiento que no conoce el paso del tiempo, pero al evocarte no te nombro sola, te nombro junto a todas ellas, mujeres valientes, compañeras incansables, madres, hijas, esposas, heroínas silenciosas y visibles que han dado forma a nuestra patria con sus manos, su inteligencia y su amor”.

Margarita Maza desempeñó un papel clave durante la intervención francesa al contribuir al reconocimiento internacional de la República mexicana en Washington, en 1866.

Su presencia en encuentros con autoridades estadounidenses respaldó al gobierno de su esposo, el presidente Benito Juárez frente al Segundo Imperio.

Por ello, el pasado 21 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que la reconoce como la primera embajadora histórica de la República Mexicana, por los servicios prestados a la patria.

“Desde los hogares hasta las aulas, desde los campos hasta las ciudades, e incluso más allá de nuestras fronteras, las mujeres han sostenido y transformado este país que tanto amamos, porque en cada una de ellas vive la misma fuerza que en ti, la certeza de que México se construye todos los días con dignidad con entrega y con esperanza”, dijo la presidenta.