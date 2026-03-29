Estos son los requisitos para renovar el pasaporte mexicano en abril de 2026

Si tu pasaporte mexicano ya venció y necesitas hacer la renovación, aquí te explicamos cómo iniciar con el trámite y todos los documentos que te solicitarán si vives en el extranjero

MÉXICO.- Uno de los trámites indispensables para los mexicanos que radican fuera del país, ya sea por vacaciones, educación o trabajo es el pasaporte mexicano que garantiza la entrada y salida del territorio y a otras naciones, así como para la identificación de las personas. ¡Es por ello que siempre tiene que estar actualizado!, pues sí venció tal vez te enfrentes a algunos problemas.

Es por ello que hoy queremos hablarte sobre los requisitos que se te solicitarán en el extranjero para iniciar con la renovación del pasaporte mexicano, ya que de tenerlo vencido y necesites regresar a México, es probable que te enfrentes problemas no solo con el ingreso, sino también al elegir un vuelo, pues algunas aerolíneas piden que éste tenga al menos seis meses de vigencia.

Así que ahora que está por iniciar abril , conviene recordar cuáles son los requisitos para renovar el pasaporte mexicano para aquellos nacionales que se encuentran viviendo en Argentina , y quienes deben realizar la renovación de forma completamente presencial en la sede de la Embajada de México en Argentina en Buenos Aires.

Entre los primeros detalles que debes de tener en cuenta es que al tratarse de una solicitud meramente presencial, deberá ser el beneficiario quien solicite el trámite; de lo contrario no serán aceptadas personas que se acerquen como intermediarios en la renovación del pasaporte.

Algunas recomendaciones para tu viaje. (Foto: Embajada de México en Argentina)

¿Puedo renovar mi pasaporte mexicano en otro país?

El pasaporte mexicano sí se puede renovar en otro país, sin embargo, para conocer los detalles y requisitos del trámite es fundamental que te acerques a la Embajada Mexicana del destino en el que te encuentres. En el caso particular de Argentina, el proceso es bastante sencillo, aquí te compartimos los detalles.

De acuerdo con lo que dice la Embajada de México en Argentina, lo primero que hay que realizar antes de comenzar con la solicitud es revidar la vigencia del pasaporte; para ello fíjate en la fecha de caducidad, misma que encontrarás en este documento. Aunque el trámite se puede solicitar poco antes del vencimiento, las autoridades recuerdan que:

“Algunas aerolíneas o países escala solicitan seis meses de vigencia”, así que si tu pasaporte tiene seis meses o menos de vigencia, llegó el momento de hacer la renovación. Aquí te dejamos los requisitos que te solicitarán tanto para adultos, como para menores de edad.

Sigue estos sencillos pasos. (Foto: Embajada de México en Argentina)

Requisitos:

Formato de solicitud de pasaporte debidamente lleno. Confirmación impresa de cita, misma que recibirá en su correo desde el sistema de CITAS después de solicitar su turno. Alguno de los siguientes documentos, en original la nacionalidad mexicana del niño, niña o adolescente con alguno de los siguientes documentos en original: Copia certificada del acta de nacimiento mexicana expedida por oficina del Registro Civil en México, por representación consular o embajada, o emitida en el sistema ActaMex. Pasaporte mexicano vigente. Pasaporte mexicano vencido o denuncia de robo o extravío realizada ante la Policía. Alguno de los siguientes documentos con fotografía para acreditar identidad: Pasaporte mexicano vigente. DNI argentino. Pasaporte extranjero. Matrícula consular, tradicional o de alta seguridad, emitida por un Consulado de México. Credencial de institución pública mexicana. Credencial o certificado escolar expedida por institución con reconocimiento oficial. El sello del colegio deberá cancelar la fotografía. Certificado de estudios de primaria, secundaria o preparatoria emitido por institución pública mexicana o argentina. Para los menores de 7 años, a falta de cualquiera de las identificaciones antes mencionadas, podrá presentarse constancia o carta médica, que contenga fotografía digital a color como parte del propio documento y sello de una institución médica. En caso de que la fotografía sea sobrepuesta o pegada, deberá ser cancelada en una de sus orillas con el sello de la institución o del médico que la avala, pudiendo ser también su firma. Certificado de residencia precaria con fotografía. Los padres o quien ejerza patria potestad o tutela de la persona menor de edad deberán traer consigo el original de alguno de los siguientes documentos oficiales vigentes con fotografía y firma. Los datos deberán concordar en su totalidad con los del documento con el que se esté acreditando la nacionalidad de la persona menor de edad.

Pasaporte vigente.

Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Certificado de Matrícula Consular de alta seguridad.

Tarjeta de residente temporal o permanente expedida por el Instituto Nacional de Migración.

Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional Liberada;

Cédula Profesional.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Declaratoria de Nacionalidad mexicana.

Carta de naturalización.

Título Profesional.

Constancia de residencia precaria con fotografía emitida por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

¿Cómo renovar mi pasaporte si vivo en Argentina?

Solicita un turno en el portal MiConsulado https://citas.sre.gob.mx recuerda que el calendario con las citas se habilita mes con mes.

https://citas.sre.gob.mx recuerda que el calendario con las citas se habilita mes con mes. Acude a tu cita con los requisitos antes mencionados y sigue las instrucciones de los trabajadores de la Embajada de México en Argentina.

Es importante que tomes en cuenta que se te pedirán tus datos biométricos con la imagen de tu rostro, iorís y hguellas dactilares.

La entrega del documento se realizará en tres semanas, aproximadamente.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO