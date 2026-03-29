Exhortan a manejar con prudencia

Erik Sifuentes Hernández, responsable del departamento expresó que en Tampico no se aplica el operativo anti alcohol; de ahí que sea necesaria la conciencia ciudadana al momento de conducir un vehículo

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Un llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y evitar poner en riesgo la vida propia y la de terceros, especialmente durante estas vacaciones de Semana Santa lanzó la Subdirección Operativa de Tránsito y Vialidad de Tampico.

Erik Sifuentes Hernández, responsable del departamento expresó que en Tampico no se aplica el operativo anti alcohol; de ahí que sea necesaria la conciencia ciudadana al momento de conducir un vehículo, ya que de observarse anomalías, se procederá conforme al reglamento vial.

“Tal como operativos de alcohol, no; pero eso no significa que no va a haber vigilancia en las noches, las 24 horas va a haber vigilancia. Vamos a detectar a las personas que conducen a exceso de velocidad, que no respetan el semáforo o que van circulando sobre las líneas longitudinales de la ciudad o zigzagueando”

El mando de Tránsito y Vialidad de Tampico explicó que en caso de detectar a un conductor con aliento alcohólico, se sigue un protocolo para confirmar su estado y aplicar la sanción correspondiente.

“Se detiene al conductor por la falta que haya cometido, se checan los documentos, se detecta si trae aliento alcohólico, se le manda llamar a una doctora para que se verifique su estado; si rebasa el límite permitido es retención de la unidad para que pase a cubrir la multa al día siguiente”

Insistió en que conductores eviten desplazarse a bordo de un vehículo bajo los efectos del alcohol ya que las consecuencias pueden ser mortales para su integridad física y la de terceras personas.